Freiburg Gruppenvergewaltigung: Angeklagter beteuert Unschuld

Das zeige auch ein Video, das einer der mutmaßlichen Täter angeblich gedreht habe. "Ich bin kein Vergewaltiger", so P. wörtlich. "Wenn Sie nein gesagt hätte, hätte ich nicht weiter gemacht." Er habe die Frau eigentlich zurück in die Discothek bringen wollen. Sein Kumpel Majd H. (22), der Hauptangeklagte in dem Mammut Prozess, habe ihn deshalb um Hilfe gebeten.

Den Sex habe er zunächst nicht gewollt. Dann sei er aber "schwach geworden" und es sei zu Oralsex gekommen. Hinterher habe er ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er seine Freundin betrogen habe. "Da habe ich mich vollgesoffen."