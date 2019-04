Freiburg Mammutverfahren nach Gruppenvergewaltigung

Das Verfahren dürfte zum Mammutprozess werden, schon jetzt sind rund 50 Zeugen und fünf Sachverständige geladen. In einem weiteren Prozess gegen zwei der zehn Männer soll zudem eine bereits im Jahr 2017 begangenen weitere Sexualstraftat verhandelt werden, an der zudem noch ein dritter Mann beteiligt gewesen sein soll. Eine Anklagerhebung gegen die beiden in den vergangenen Wochen festgenommenen mutmaßlichen Disko-Vergewaltiger ist aufgrund der noch laufenden Untersuchungen noch nicht erhoben worden.

Nach einem möglichen weiteren Täter wird zudem mithilfe einer Phantomzeichnung gesucht.