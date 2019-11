Fotofalle Streift Wolf jetzt durch den Südschwarzwald?

Außerdem sei in Grafenhausen sowie in der Gemeinde Bonndorf Kot gefunden worden, den die Experten als nicht bestätigte Hinweise einstufen. Ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, soll anhand einer Kot-Probe in einem speziellen Institut untersucht werden.

"GW852m" soll weiterhin im Nordschwarzwald leben