1 Ein halbes Jahr ist der junge Ukrainer Pavlo nun schon in Deutschland. Foto: Thomas Fritsch

Das Atrium in Nagold beherbergt 93 ukrainische Flüchtlinge, davon 23 Menschen mit Beeinträchtigung. Zu ihnen gehört auch der 28-Jährige Ukrainer Pavlo, der im Rollstuhl sitzt.









Er sei nun schon ein halbes Jahr in Deutschland, erzählt Pavlo im Gespräch mit unserer Redaktion. In der Flüchtlingsunterkunft im Atrium, da, wo früher das Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum war, lebe er bereits seit fünf Monaten. Zuvor habe er ein Monat in der zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge in Ellwangen verbracht.