1 Die Informationen zum Bürgerentscheid um das neue Feuerwehrhaus sind bereits auf dem Weg zu den Alpirsbacher Haushalten. Foto: Fuchs

Bald wird es ernst. Am 26. September entscheiden die Alpirsbacher über den Standort für das neue Feuerwehrhaus. In einer Informationsbroschüre der Stadt sind alle wichtigen Informationen dazu zusammengefasst.

Alpirsbach - Es gibt Neuigkeiten zum Bürgerentscheid mit der Fragestellung "Sind Sie gegen den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses am Bahnhof in Alpirsbach?", der am 26. September stattfindet.

Ab diesem Mittwoch an Anschlagtafeln und auf der Homepage

Die Stadtverwaltung Alpirsbach ist gemäß "§ 21 Absatz 5 Gemeindeordnung" verpflichtet, die Bürger über den Sachverhalt zum Bürgerentscheid umfassend schriftlich zu informieren. Die Information ist 20 Tage vor dem Bürgerentscheid zu veröffentlichen, beziehungsweise zu verteilen, wie die Verwaltung mitteilt.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Das sagt die Feuerwehr zum anstehenden Bürgerentscheid

Aufgrund der parallel stattfindenden Bundestagswahl und dem damit verbundenen gestiegenen Postaufkommen hat die Deutsche Post der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass trotz Planung und Abstimmung nicht gewährleistet werden kann, eine termingerechte Verteilung der Informationsbroschüre an alle Haushalte durchzuführen. Deshalb veröffentlicht die Stadtverwaltung die Broschüre vorsorglich ab Mittwoch, 1. September, an den örtlichen Anschlagtafeln sowie auf der städtischen Homepage. Die gedruckte Version geht in den nächsten Tagen jedem Haushalt per Post zu.