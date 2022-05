1 "Rebel Tell" werden dem Publikum in Altheim am Samstagabend einheizen. Foto: Morlok

Horb/Region - Zahlreiche Feiertage fielen zuletzt aus Arbeitnehmersicht unglücklicherweise auf einen Sonntag. Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und damit die Gelegenheit sich ein schönes, verlängertes Wochenende zu machen.

Jede Menge los am Vatertag

Die passenden Veranstaltungen dafür gibt es jedenfalls in der Region. Unsere Redaktion hat einige dieser Events herausgesucht.

Am Donnerstag startet in Altheim nach zweijähriger Corona-Pause das traditionelle Bockbierfest – welches seit jeher ein Besuchermagnet ist. Um 11 Uhr gibt es am Donnerstag den Fassanstich, der in diesem Jahr von der Band "Bio Brass" begleitet wird. Ab 18 Uhr gibt es Tanz und Stimmung mit "Die Achertäler". Bis einschließlich Sonntag wird in Altheim gefeiert. Am Freitagabend gibt es eine Rocknacht mit der Band "Cash". Am Samstagabend sorgt die Band "Rebel Tell" für Rockmusik pur. Auch an Bord sind die "Woizahuper". Am Sonntag gibt es das volle Programm Blasmusik mit Gastkapellen. Besucher können sich auch auf einen reichhaltigen Mittagstisch und ein neuer Vergnügungspark.

Zudem gibt es am Vatertag unzählige weitere Veranstaltungen und Hocketsen quer durch die Horber Teilorte. Ein Blick auf die Wettervorhersage sagt aktuell bis zu 19 Grad voraus – zudem soll es trocken bleiben. Die sommerlichen Temperaturen aus der vergangenen Woche gibt es also nicht, für eine Wanderung sind aber durchaus angenehme Bedingungen prognostiziert.

Seefest kehrt in kleinem Format zurück

Am Samstag, 28. Mai, gibt es in Dettensee ein kleines Revival des Seefests. Die Veranstaltung wurde 2002 erstmals durchgeführt und zwischen 2005 und 2015 als zweitägiges "Seefestival" mit vielen Bands gefeiert. Am Samstag gibt es nun also das Comeback, welches sicher viele Besucher aus der Region anlocken wird.

"Kächeles" und Ska-Band im Adler Dettingen

Wer es weniger zünftig oder rockig mag, könnte am Sonntagabend ab 17 Uhr den Adler in Dettingen ansteuern. Dort bringen die Kächeles abermals schwäbische Comedy der Spitzenklasse auf die Bühne. Sie treten mit ihrem neuen Programm "So a Kugelfuhr!". Der Eintritt kostet 18 Euro und los geht es um 19 Uhr.

Ebenfalls im Adler gibt es bereits am Freitagabend eine Konzertnacht ab 20 Uhr. Als Vorband spielt "Yuwingo", anschließend heizt die Schweizer Ska-Band "Patkats" mächtig ein.

Radrennen in Empfingen

Wer es sportlich mag, kommt am Sonntag in Empfingen auf seine Kosten. Nach längerer Pause findet wieder ein traditionelles Rundstrecken-Radrennen im Rahmen des Interstuhl-Cup 2022 statt. Der Empfinger Radfahrverein lädt zum ersten Rennen bereits um 9 Uhr ein. Der Abschluss der Veranstaltung wird gegen 17.30 Uhr erwartet. Gegen 13.50 Uhr wird ein Jedermann-Rennen gestartet, wozu alle eingeladen sind.

Fehlt ihre Veranstaltung? Dann schreiben sie uns gerne unter redaktionhorb@schwarzwaelder-bote.de.

