3 Auf viele Besucher hofft man auch beim diesjährigen Bockbierfest. (Archivfoto) Foto: Morlok

Vom 26. bis zum 29. Mai feiert die Musikkapelle Altheim nach zwei Jahren Abstinenz und Pandemie wieder ihr traditionelles Bockbierfest.















Horb-Altheim - Endlich ist es wieder soweit. Die Corona-Situation lässt Feste und Veranstaltungen wieder zu. Das freut auch ganz Altheim, denn so kann das Bockbierfest erstmals nach 2019 wieder über die Bühne gehen. Rund 70 Musikerinnen und Musiker haben dafür wieder einiges auf die Beine gestellt, um dem Frühlingsfest auch nach so vielen Jahren eine Extranote zu verleihen.

Rockmusik am Abend

Zum Auftakt des Bockbierfestes am Donnerstag erwarten die Musiker einen regen Zulauf durch Vereine und Gruppen, die wie in den Jahren zuvor das Altheimer Festgelände als Ziel ihrer Vatertags-Wanderung ansteuern. Den bewährten Fassanstich um 11 Uhr begleitet in diesem Jahr die Band "Bio Brass".

Dies sind neun junge (teilweise auch jung gebliebene) Musiker aus dem Unterallgäu mit einer gemeinsamen Leidenschaft: die Blasmusik. Abends können die Besucher das Tanzbein zur Partymusik der "Happy Melody" schwingen. Am Freitagabend heizen "Cash" das Festzelt ordentlich ein. Es gibt Rockmusik von AC/DC über die Red Hot Chili Peppers bis hin zu Robbie Williams. Nach der Altheimer Rock´n´Roll Nacht am Samstag mit der Band "Rebel Tell" steht der Sonntag wieder ganz im Zeichen der Blasmusik. Auch in diesem Jahr heißt es "Blasmusik Non-Stop".

An diesem Tag begrüßt man die Vereine aus Obertalheim, Empfingen und Dettingen. Ebenfalls spielt die Jugendkapelle Altheim-Grünmettstetten. Zudem dürfen sich die Kinder auf den Vergnügungspark rund um den Altheimer Festplatz freuen. Damit dieses viertägige Event auch nach 34 Jahren noch Jung und Alt begeistern kann, arbeiten alle Hand in Hand und versuchen das Programm musikalisch sowie abwechslungsreich zu gestalten. Mit der Band "Rebel Tell" holt die Musikkapelle Altheim zum zweiten Mal einen absoluten Profi ins Festzelt, gesponsert wird die Band von dem Möbelhaus Hoffmeister.

Interessante Mischung

Die Band Rebel Tell macht das, was bisher unmöglich erschien, berichtet der Veranstalter. Sie vereint die Schlager- und Rock´n´Roll-Welt auf eine "ganz selbstverständliche und erfrischende Art und Weise". Die vier Musiker verpassen Songs von Andrea Berg, den Sportfreunden Stiller und den Toten Hosen einen kompletten Neuanstrich, mit einer Leichtigkeit, die ebenso kuttenbewehrte harte Kerle, wie auch die Fans der sanften Töne mitreißt.

Die Band wurde durch die Sendung "Das Supertalent" im Jahre 2019 bekannt. Davor stimmen die Woizenhuper ordentlich auf den Abend ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch für das leibliche Wohl ist dank des Fördervereins der Musikkapelle Altheim wie immer bestens gesorgt.