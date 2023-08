Mit einem fulminanten Abschlusssonntag ist der Ferienzauber 2023 zu Ende gegangen. Nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Gastronomen, die Musiker von „Alphornklang und Schwobablech“ sowie die vielen kleinen und großen Verkäufer beim Kinderflohmarkt und nicht zuletzt natürlich das Publikum, das teils zünftig mit Lederhosen und Dirndl aufwartete, haben am Sonntag noch mal alles gegeben.

Weißwurststand in Rekordzeit ausverkauft

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen gab es bereits kurz nach der Eröffnung um 11 Uhr im Biergarten nur noch wenige freie Plätze zu ergattern. Der Weißwurststand vermeldete bereits nach einer Stunde: „ausverkauft“. Doch die übrigen Gastronomen sorgten dafür, dass beim Ferienzauber keiner hungrig vom Platz gehen musste.

Kinderflohmarkt sorgt auch dieses Jahr für strahlende Gesichter

Der Kinderflohmarkt bot auch heuer wieder alles, was kleine Herzen höherschlagen lässt. Da gab es neben vielen Puzzles, Büchern und allerlei Kleidung vor allem Puppen, Puppenwagen, Puppenkleidung und so manches mehr, das an diesem Sonntag den Besitzer wechselte und den kleinen Verkäufern beim Anblick des einen oder anderen selbst verdienten Euros ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zauberte.

Beim Flohmarkt gab es zeitweise kaum ein Durchkommen Foto: Siegmeier

Der Flohmarkt, den das Kinder- und Jugendreferat organisiert, ist nahezu seit Anbeginn des Festivals ein fester Bestandteil des Sonntagsprogramms und erfreut sich noch immer großer Beliebtheit.

„Alphornklang und Schwobablech“ sorgten am Wasserturm für Stimmung. Foto: Siegmeier

Ebenso traditionell ist auch der zünftige Abschluss mit Weißwurst und Blasmusik, der für einen übervollen Biergarten sorgte und dem Gastgeber unter dem Turm, Reiner (Archie) Armleder, ebenfalls ein Lächeln ins Gesicht zauberte – und das, selbst wenn ihm seine Lederhose an diesem Sonntagmorgen eben so gar nicht mehr passen wollte, wie er bei seiner Begrüßung bedauerte.

Beste Stimmung beim Publikum trotz heftiger Regenschauer

Mit ihrer Musik sorgten „Alphornklang und Schwobablech“ nicht nur für Stimmung, sondern auch dafür dafür, dass die Wehmut über den Abschied vom diesjährigen Ferienzauber noch etwas nach hinten geschoben werden konnte.

Selbst als gegen 13 Uhr ein heftiger Regenschauer vom Himmel prasselte, ließ sich das Publikum die Stimmung nicht verderben, man rutschte eben unter dem großen Schirm etwas enger zusammen und wartete, bis der Guss vorbei war. Auch hier hat der große Schirm einmal mehr seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt.

Abbauen angesagt

Bis in den Abend hinein wurde im Biergarten noch der Sommer genossen. Viele ließen das diesjährige Festival mit drei ausverkauften Großveranstaltungen im Kraftwerk und vielfältigem Kulturprogramm am Wasserturm nochmals Revue passieren und rätselten, was sich die Veranstalter wohl für nächstes Jahr einfallen lassen werden.

Jetzt ist jedenfalls erst mal Abbauen angesagt. Bis alles wieder verstaut und an seinem Platz ist, wird es auch ein paar Tage dauern.