Der Rottweiler Ferienzauber war eigentlich als Ferienprogramm für Kinder und Balkon-Urlauber geplant. Nach und nach wurde der Ferienzauber zu einem der größten Zeltfestivals in der Region.















Beim Rottweiler Ferienzauber steht traditionell am Wasserturm und im Kraftwerk des Industriegebietes Neckartal ein Mix aus Kabarett, Comedy und Musik auf dem Programm. Zwischen dem 22. Juli und dem 20. August 2022 sind bekannte Gesichter wie Howard Carpendale, Adel Tawil, Milow und Labrassbanda am Wasserturm und im Rottweiler Kraftwerk zu Gast.

Nach der Absage wegen Corona im Kalenderjahr 2020, fand 2021 zwischen dem 29. Juli und 15. August eine "Light"-Version des Ferienzaubers statt. Das Motto: "Umsonst und draußen". Der Ferienzauber 2021 hatte sich von den bisher bekannten unterschieden. Besucher mussten sich am Wasserturm zunächst neu orientieren, denn manches hatte einen anderen Standort bekommen. Neu war zum Beispiel der Magic Sky am Wasserturm. Auch das Programm war angepasst, konnte sich aber sehen lassen.

Ferienzauber 2022: Zwei absolute Stars gleich zum Start

Der Ferienzauber 2022 findet diesmal wieder in voller Ausprägung statt. Den Auftakt macht Howard Carpendale, der eigentlich vor Jahrzehnten bereits seinen Rücktritt erklärt hatte, aber immer noch auf der Bühne steht. Mitte Mai 2022 war die Schlagerlegende in Stuttgart zu Gast und feierte die Show seines Lebens - in Rottweil soll zum Aufttakt des Ferienzaubers am 22. Juli 2022 weitergefeiert werden.

Einer der Stars ist auch Adel Tawil, der am 23. Juli im Kraftwerk auftritt. 2015 war der Noch-43-Jährige (15. August 1978) zuletzt in Rottweil. Schon damals hieß es "Die Mischung ist mutig: Hits aus verschiedenen Epochen im Künstlerleben von Adel Tawil vermischen sich mit neuem Material."

Rottweiler Ferienzauber 2022 im Kraftwerk

Rottweiler Ferienzauber 2022 am Wasserturm (kostenpflichtig)

Rottweiler Ferienzauber 2022 am Wasserturm (kostenfrei)

Donnerstag, 28. Juli 2022, Noche Mexicana

Freitag, 29. Juli 2022, Irish Night mit Jean Treacy & Band

Samstag, 30. Juli 2022, Intakt Allstyle Band

Sonntag, 31. Juli 2022, Bikebox-Sunday mit vielen Aktionen rund um das Rad

Mittwoch, 03. August 2022, Biergarten (ohne Programm)

Donnerstag, 04. August 2022, Soirée Francaise mit French Accoustic

Freitag, 05. August 2022, Ibiza Breeze mit The Ger-Man & Friends

Samstag, 06. August 20222, Figa & Schuss & Friends

Sonntag, 07. August 2022, Sparkassen Familiensonntag

Mittwoch, 10. August 2022, Biergarten (ohne Programm)

Donnerstag, 11 August 2022, American Dreams mit Chris Metzger

Freitag, 12. August 2022, Eviva Espana mit Rumbalea

Samstag, 13. August 2022, The Soulmachine & Friends

Sonntag, 14. August 2022, Kinderflohmarkt und Weißwurstfrühstück

Wie ist die Parkplatz-Situation beim Ferienzauber? Wo kann ich parken?

Wer zu den Veranstaltungen des Wasserturms möchte, der hat die Möglichkeit, den Parkplatz an der Edith-Stein-Schule und den weiteren Schulen zu nutzen. Auch die Parkplätze an der Stadthalle bieten sich an, von dort ist es ein Fußmarsch von ca. 15 Minuten. Möglich ist auch die Nutzung am Park-&-Ride-Parkplatz am Bahnhof, zu Fuß sind es dann aber 25 Minuten bis zum Wasserturm. Am Kraftwerk sind umliegend ein paar Parkplätze vorhanden, ansonsten empfiehlt sich das Parken am Nägelesgraben.

Wie viele Auflagen gab es bisher vom Ferienzauber?

Der Rottweiler Ferienzauber findet bereits zum 34. Mal statt.

Wie war es beim Ferienzauber 2019?

Welche Stars und Künstler waren schon beim Ferienzauber dabei?

Die Liste der prominenten Bands und Musiker ist lang - nachfolgend eine unvollständige Auswahl. In Klammern sind einige der Auftritte beim Ferienzauber verlinkt, oftmals waren die Künstler häufiger in Rottweil dabei: Anastacia (2016), Adel Tawil (2022, 2015), Dieter Thomas Kuhn (2013, 2008), Howard Carpendale (2022), Papis Pumpels (2022, 2021, 2018), Bernd Stelter (2019), Cavewoman (2019), Sasha (2019), Beatrice Egli (2019), Gotthard (2019), Die schrillen Fehlaperlen (2019), Status Quo (2018), Michael Holtmann (2016), Wolfgang Ambros (2018), Dark Sky (2018), Fools Garden (2018), Alpin Drums (2018), Caveman (2018), Tim Bendzko (2018), Eure Mütter (2018), Mado Diao (2018), Culcha Candela (2017), Max Giesinger (2017), LaBrassBanda (2022, 2017), Ute Lemper (2016), Heinrich Del Core (2017, 2013, 2012), Roger Hodgson (2017), James Morrison (2016), Inner Circle (2016), Lisa Fitz (2016, 2012), Blexbixn (2016), Intakt Allstyle Band (2019, 2016), Ingo Appelt (2013), Matze Knop (2013), Bronnweiler Weiber (2013), Kim Wilde (2012), Glasperlenspiel (2012), Doro (2012), Erste Allgemeine Verunsicherung (2012), Milow (2022, 2011), Helge Schneider (2011), Jethro Tull (2009), Sissi Perlinger (2009), Windphoncis (2009), Spider Murphy Gang (2009), Reinhard Fendrich (2008)