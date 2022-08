1 Der Villinger Hadi Karaki (rechts) hatte mehrfach das 2:0 auf dem Fuß. Foto: Michael Kienzler

FC Denzlingen – FC 08 Villingen U21 1:1 (0:1). Guter Start, verdienter Punktgewinn und noch Luft nach oben – die umformierte U21 der Nullachter zeigte im Elztal eine sehr gute Leistung.















Beim Vizemeister holten die Villinger also einen Zähler. Drei hätten es werden können, vielleicht sogar müssen. Die Möglichkeiten dazu gab es mehrfach. In den ersten 20 Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, keiner wollte etwas riskieren. Danach bekam Villingen die Partie in den Griff. Denzlingen blieb insgesamt in der Offensive zu harmlos, hatte in den 90 Minuten kaum Durchschlagskraft und Ideen im Angriffsspiel. Die Abwehr der Gäste stand kompakt.

Die erste Halbzeit

In der 32. Minute hatte nach einem schönen Pass in die Tiefe Samet Yilmaz freie Bahn. Der Youngster zog auf Keeper Niklas Schindler zu, bediente dann den mitgelaufenen Routinier Fabio Chiurazzi: 0:1 für die Nullachter. Bis zur Pause – und auch nach dem Seitenwechsel – hatte die U21 alles im Griff, verpasste lediglich das zweite Tor nachzulegen.

Die zweite Halbzeit

Dicke Chancen hatten im zweiten Durchgang Hadi Karaki (2), Gabriel Cristilli sowie nach einem Freistoß Chiurazzi mit einem Kopfball an den Pfosten. Dominik Emminger scheiterte dazu mit einem weiteren Kopfball an Schindler.

Anstatt 2:0 oder 3:0 in Führung zu liegen, kam der FCD plötzlich noch einmal auf: Yannick Lawson traf die Querlatte. In der 74. Minute holte der Vizemeister einen Elfmeter heraus, den Torjäger Tim Lettgen zum schmeichelhaften 1:1 verwandelte. Trotz aller Bemühungen und guter Angriffe in den letzten 20 Minuten gelang den Gästen nicht mehr das 2:1-Siegtor.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Ehmann – Jonathan Spät, Haller, Zölle, Hezel, Bächle (46. Zeiser), Zimmermann (72. Emminger), Cristilli, Fabio Chiurazzi, Yannick Spät (60. Karaki), Yilmaz (86. Vochatzer).

Schiedsrichter: Niklas Pfau (Oberachern).

Tore: 0:1 Chiurazzi (32.), 1:1 Lettgen (74./Foulelfmeter).

Zuschauer: 80.

Die Trainerstimme

Daniel Miletic, FC 08 Villingen U21: "Vor dem Spiel wären wir mit einer Punkteteilung zufrieden gewesen. Jetzt waren die Spieler etwas enttäuscht. Es war mehr drin. Wir hatten genügend gute Chancen, waren das klar bessere Team. Insgesamt bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Es war ein guter Auftakt von uns. Darauf können wir aufbauen."