1 08-Coach Daniel Miletic blickt entspannt und zuversichtlich auf die neue Verbandsliga-Saison seines Teams. Die Arbeit mit der jungen Mannschaft macht ihm sehr viel Freude. Foto: Marc Eich

Die U21 des FC 08 Villingen startet am Samstag (17 Uhr) beim FC Denzlingen in die neue Verbandsliga-Saison. Coach Daniel Miletic zeigt sich zufrieden mit der Vorbereitung.















Link kopiert

Für die junge Villinger Mannschaft, die im Vergleich zur vergangenen Saison personell ihr Gesicht veränderte, steht als erstes Ziel der Klassenerhalt. Wir sprachen mit dem Trainer.

Herr Miletic, was macht Sie zuversichtlich für die neue Verbandsliga-Runde?

Wir sind nun in unserem Kader von der Breite her in Sachen Qualität und Quantität besser aufgestellt. Vor allen Dingen haben wir jetzt in der Offensive mehr Akteure, die Tore erzielen können. Nicht nur unser Routinier und Torjäger Fabio Chiurazzi, sondern auch Dominik Emminger und Yannik Spät oder Samet Yilmaz sind torgefährliche Spieler. Dazu haben wir mit Peter Bächle sogar ein defensiven Spieler dazubekommen, der ebenfalls torgefährlich ist und dies in der Vorbereitung auch bereits gezeigt hat.

Wie fällt Ihre Bilanz der Vorbereitung aus?

Diese war ganz in Ordnung. Der eine oder andere Spieler hat eben – wie immer im Sommer – wegen Urlaub oder Verletzungen gefehlt. Zwei, drei Spieler waren im Oberliga-Kader mit dabei. Wir hatten daher eine kleinere Gruppe und haben daraus das Beste gemacht. In der letzten Woche vor dem Start sind jetzt mehr Spieler da. Alle sind heiß auf den Saisonstart und wollen sich für die Startelf in Denzlingen empfehlen.

Wie haben sich die neuen Spieler integriert?

Sehr gut, Peter Bächle und Dominik Emminger sind ja die einzigen externen Neuzugänge. Sie passen sehr gut zu uns. Die Jungen aus der U19 kennen sich ja mit den anderen Spielern aus der Jugend und etwas älteren Jahrgängen bereits sehr gut. Es macht richtig Spaß. mit den Spielern zu arbeiten.

Welche Ziele werden Sie mit der Mannschaft verfolgen?

Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Zum Klassenerhalt brauchen wir vermutlich wieder um die 43 Zähler. Dies ist unser Ziel. Wenn möglich wollen wir einige Spieltage früher als in der vergangenen Saison auf der sicheren Seite sein. Die Jungs haben aus der letzten Runde sicherlich einiges an Erfahrungen mitgenommen und dazugelernt. Davon können wir in der neuen Spielzeit sicherlich profitieren.

Wer sind für Sie die Meisterschaftsfavoriten?

Ich tippe auf den SV Linx. Um den zweiten Platz spielen vermutlich der FV Lörrach-Brombach, der Lahrer SC und wieder der FC Denzlingen mit.