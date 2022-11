1 Die Villinger U21 erwartet einen gefährlichen Freistoß des Bahlinger SC. Foto: Roland Sigwart

Ergebnistechnisch tritt die U21 des FC 08 Villingen nach dem torlosen Remis daheim gegen die U23 des Bahlinger SC in der Verbandsliga etwas auf der Stelle.















Link kopiert

18 Punkte und Tabellenplatz elf bieten für die Villinger nur drei Zähler Vorsprung auf den ersten von möglichen fünf Abstiegsplätzen.

"Unsere Leistungen stimmen, was Einsatz, Wille, Konzentration und spielerische Gestaltung auf dem Platz angeht. Was ich sicherlich monieren und kritisieren kann, ist die Tatsache, dass wir in den vergangenen fünf Partien nie schlechter als der Gegner waren, dabei aber unsere Vielzahl an guten Tormöglichkeiten zu wenig verwertet haben", macht es 08-Coach Daniel Miletic deutlich.

Die Problemzone

"An unserem Torabschluss müssen wir weiter arbeiten. Ansonsten macht es unsere junge Mannschaft sehr gut. Insgesamt bin ich mit unserem Leistungsstand aktuell zufrieden", sagt der Villinger Trainer.

Doch die Tabelle und die Zahlen lügen eben nicht. Bei einer U21 geht der zweite Blick jedoch immer aus der Ausbildungs-Philosophie heraus auf den Entwicklungsstand der jungen Akteure.

Gabriel Cristilli muss ins Krankenhaus

Beim 0:0 gegen die U23 des Bahlinger SC musste Daniel Miletic dabei im Vorfeld der Sonntag-Partie auf den bereits Oberliga erprobten Youngster Gabriel Cristilli verzichten. "Er hatte daheim einen Unfall, ist ausgerutscht und verletzte sich im Gesicht. Gabriel musste sogar ins Krankenhaus und kam daher nicht zum Treffpunkt. Deshalb mussten wir kurzfristig umstellen", berichtet Daniel Miletic. Personelle Flexibilität war also kurzfristig vor dem Anpfiff gefordert.

Der Blick nach vorne

Mit zuletzt fünf Spielen ohne einen Sieg müssen die Villinger – wie in der Vorsaison – in der Verbandsliga wieder den Blick auf den ominösen Strich zu den Abstiegsplätzen im Tabellenkeller richten. Zwei Begegnungen stehen für die U21 in der Hinserie noch an – in Singen und gegen Elzach. Es sind zwei Teams, die in der Tabelle knapp vor den Nullachtern liegen.

Dazu kommen vor Weihnachten noch die ersten beiden Rückrundenpartien gegen starke Gegner wie den FC Denzlingen und den FV Lahr. "Unser Ziel ist es, bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich zu holen, damit wir auf die Abstiegsplätze einen Abstand halten können", weiß Daniel Miletic, dass die momentane Tabellensituation für sein junges Team nicht ungefährlich ist.