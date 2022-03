1 Der Villinger Tevfik Ceylan (links) setzt sich in dieser Szene gegen Mehmet Güzelcoban vom SV Oberachern durch. Foto: Sigwart

Das war eine Revanche in der allerletzten Minute! Gut eine Woche nach der bitteren Niederlage im SBFV-Pokal-Viertelfinale gewann der FC 08 Villingen am Samstag das Oberliga-Südbaden-Derby gegen den SV Oberachern verdient mit 1:0 (0:0). Der Treffer des Tages fiel in der Nachspielzeit, der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Tim Zölle spielte eine entscheidende Rolle.















"Also natürlich ist ein Heimsieg unser Ziel. Aber an das Pokal-Spiel denke ich nicht mehr, das ist abgehakt", hatte 08-Coach Marcel Yahyaijan vor dem 23. Saisonspiel der Friedengrund-Kicker betont. FV-Coach Fabian Himmel schob den Nullachtern – wie vor dem Pokal-Spiel – klar die Favoritenrolle zu. "Das ist von der Qualität her eine andere Schublade, außerdem steht mir weiter nur ein sehr dünner Kader zur Verfügung."

Die Personalien

Am Ende brachte der SV-Coach 18 Spieler mit nach Villingen, große Personalsorgen sehen anders aus. Vor dem Anpfiff auf dem Kunstrasen hatte Marcel Yahyaijan im Vergleich zum unglücklichen 1:2 am Mittwochabend in Göppingen seine Startelf nicht umgebaut. Somit durfte Youngster Fabio Liserra zum dritten Mal in Folge von Beginn auf der Außenverteidigerposition ran. Klar war schon zuvor, dass Kamran Yahyaijan (schwere Schulterverletzung) und Lhadji Badiane (Sprunggelenk) passen mussten. Zwischen den Pfosten stand erstmals im Friedengrund Ibrahima Sy. Henning Schwenk war also noch nicht wieder einsatzbereit.

Die erste Halbzeit

Die rund 300 Zuschauer sahen eine zähe erste Hälfte. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, was auch an zahlreichen Fehlpässen und vielen Unterbrechungen lag. Ein Schuss des auffälligen Jonas Busam (23.) war das einzige Lebenszeichen der Villinger Offensive in den ersten 45 Minuten. Marcel Yahyaijan, der seine zweite gelbe Karte in Folge bekam, atmete dann durch, dass eine Unsicherheit von Sy (35.) der Oberachener Luca Fritz nicht mit dem SV-Führungstreffer bestrafte.

Die zweite Halbzeit

Bessere Körpersprache, mehr Aggressivität, viel mehr Zug zum Tor: Villingen zeigte in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht. Chancen durch Erich Sautner (47.), Harry Föll (50.) oder des starken Leon Albrecht (70.) wurden aber nicht genutzt. Der nun immer mehr Sicherheit ausstrahlende Sy musste nur einmal sein Können gegen Benedikt Asam (80.) zeigen. Als sich einige der 08-Fans schon auf den Rückweg machten, schnappte sich Sautner in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ball. Der Villinger Coach reagierte blitzschnell, brachte noch den kopfballstarken Tim Zölle für Albrecht. "Er meinte zuvor, wenn es noch einen Standard gibt, dann komme ich rein", setzte sich wenige Augenblicke später Zölle bei einem Kopfballduell durch. Der Ball sprang noch SV-Akteur Gabriel Springmann an den Fuß, rutschte dann über die Linie. Der Jubel der Nullachter kannte keine Grenzen mehr. Die aufgrund der besseren zweiten Hälfte verdiente Revanche war unter Dach und Fach.

Die schnelle Trainerstimme

Marcel Yahyaijan freute sich: "Zum Fußball gehört eben auch Spielglück, das zuletzt nicht auf unserer Seite war. Heute kam es zurück. Das Glück muss man sich aber auch erzwingen. Wenn man das Spiel über die 90 Minuten betrachtet, war unser Sieg auch verdient."

Die Statistik

FC 08 Villingen: Sy – Ovuka, Bruno, Liserra – Boulachab (84. Chiurazzi), Albrecht (90. + 2), Föll (67. Tadic), Busam, Sautner, Ceylan (70. Kunz) – Diakité. SV Oberachern: Redl – Fritz (46. Barnick), Zwick, Güzelcoban, Leberer – Durmus (67. Awell), Ambri (72. Gueddin), Springmann, Ludwig – Huber (90. + 2 Dietrich), Asam. Tor: 0:1 Springmann (90. + 3). Schiedsrichter: Hafes Gernspacher (Heitersheim). Gelbe Karten: M. Yahyaijan, Ovuka, Ceylan/Springmann, Huber. Zuschauer: 300.