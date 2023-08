Chaos auf der Trainerbank, zwei Platzverweise und am Ende ein grandioses 3:2 (2:1) gegen den FSV Bietigheim-Bissingen. Beim FC 08 Villingen ging es am Samstag so richtig rund, das war der Wahnsinn. Für Ryszard Komornicki übernahmen Sportvorstand Denis Stogiannidis und Co-Trainer Alois Ribeiro das Coaching.

Dass der FC 08 wieder „in ist“, zeigt sich gegen 14.45 Uhr vor den Toren der MS Technologie-Arena. Bei gut 30 Grad ist der Parkplatz schon gut gefüllt. „Ich bin echt gespannt, ob die heute wieder so stark spielen“, dachte ein Fan an das erste Heimspiel. Gegen den VfR Mannheim hatten die Nullachter mit einem 4:0 begeistert. Da wusste der Villinger Anhänger noch nicht, dass Coach Ryszard Komornicki nicht mehr an Bord ist.

Die schnellen Stimmen

Sportvorstand Denis Stogiannidis meinte nach dem Wechselbad der Gefühle: „Ich hatte heute einen schwierigen Tag. Die starke Mentalität, die Ryszard Komornicki hinterlassen hat, hat man heute gesehen. Ein Riesenkompliment an die ganze Mannschaft.“ 3:2-Torschütze Tim Zölle schmunzelte: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ Kapitän Tevfik Ceylan war über den Schiedsrichter verärgert. „So ein Spiel habe ich noch nie erlebt. Das war aber ein überragender Sieg der gesamten Mannschaft. Das war sensationell.“ Innenverteidiger Frederick Bruno ist gespannt, „wie es nun weitergeht. Das war eine 50:50-Sache bei meinem Platzverweis.“ Stürmer Marcel Sökler betonte: „Ich fühle mich echt wohl, das spiegelt sich auf dem Platz wider. Man hat heute gesehen, dass wir eine super Mannschaft sind.“ FSV-Trainer Markus Lang sagte: „Bei uns ist die Enttäuschung riesengroß. Nach dem 2:2 wollten wir in Überzahl den Siegtreffer machen.“

Startelf-Hattrick

Die am Ende 700 Zuschauer im Friedengrund erfuhren dafür wenig später, dass die beiden Männer auf der Trainerbank die Startelf im Vergleich zum 8:0-Pokalsieg am Mittwoch bei Landesligist SC Gottmadingen-Bietingen auf gleich sechs Positionen umgestellt hatten.

Torwart Denis Klose, die Abwehrspieler Enrico Krieger und Frederick Bruno, die Mittelfeldmänner Ergi Alihoxha und Georgios Pintidis sowie Stürmer Abdu M’Boob durften für Kevin Ehmann, Franck Bonny, Mokhtar Boulachab, Gabriel Cristilli, Leon Albrecht und Samet Yilmaz wieder von Beginn an ihr Können zeigen. Damit begannen im dritten Oberliga-Spiel zum dritten Mal die gleichen elf Spieler.

Die erste Halbzeit

Das Spiel startete mit einem schönen Freistoß von Kapitän Tevfik Ceylan. FSV-Keeper Sven Burkhardt (3.) klärte zur ersten Ecke. Vier Minuten später verpasste Marcel Sökler den Abschluss. Die starke Anfangsphase der Nullachter belohnte Abdouilie M’Boob, der gut nachgesetzt hatte und Burkhardt im zweiten Versuch aus kurzer Distanz überwand. Fast hätte der Neuzugang (14.) per Schlenzer seinen dritten Saisontreffer gleich nachgelegt. Stattdessen markierten die Bietigheimer mit dem ersten Torschuss durch Valentyn Podolsky (15.) das 1:1. Es war der erste Pflichtspielgegentreffer der Nullachter in der Saison 2023/24. Die spielerisch guten Gäste fanden dann besser ins Spiel. Dies war Spielführer Ceylan egal. Eine Körpertäuschung, ein satter Abschluss mit dem starken linken Fuß ins lange Eck: Villingen führte nach 30 Minuten mit 2:1. Wenig später forderten viele Fans einen Elfer, doch Schiri Niklas Pfau hatte kein Regelverstoß an M’Boob gesehen. Kurz vor Pause rettete Torwart Denis Klose nach einem Schuss von John Zinram die knappe, aber verdiente Halbzeitführung.

Die zweite Halbzeit

Bei fast tropischen Bedingungen ging M’Boob (59.) erneut im FSV-Strafraum zu Boden, doch wieder blieb der Pfiff aus. Wenig später verpasste der sehr starke Ceylan (64.) das 3:1. Bietigheim mühte sich, doch echte Chancen sprangen gegen die stabile Villinger Defensive nicht heraus – bis Torjäger Nesreddine Kenniche (67.) plötzlich ungedeckt ohne Mühe zum 2:2 einköpfte. Der frische Mokhtar Boulachab ersetzte den zuletzt angeschlagenen Georgios Pintidis.

Die Nummer 26 war keine Minute im Spiel, da zog Frederick Bruno gegen Daniele Cardinale die Notbremse. Da wenig später auch noch Tevfik Ceylan (angebliche Unsportlichkeit) vom Platz flog, waren ab der 72. Minute nur noch neun Villinger auf dem Rasen. Diese hatten dennoch durch Boulachab (73.) die Chance zur erneuten Führung. Dank viel Leidenschaft, gutem Zweikampfverhalten und Goalie Klose retteten die Nullachter bis kurz vor Schluss das 2:2. Dann zog Defensivmann Tim Zölle aus rund 50 Metern einfach mal ab. Das Leder landete hinter dem verdutzten Burghardt zum umjubelten 3:2 im Netz. Es war ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Es war der dritte Sieg im dritten Oberliga-Spiel. Was für ein Fußball-Nachmittag im Friedengrund!

Die Verbandsliga-U21

Gleichzeitig startete die Verbandsliga-U21 der Nullachter mit einem 5:2 (3:1)-Sieg beim FC Teningen in die Saison. Die Treffer für die Schützlinge von Daniel Miletic erzielten Dominik Emminger (17., 20., er kassierte später den roten Karton), Larsen Naletilic (44.), Luis Seemann (72.) und Kevin Hezel (86.).

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Krieger, Zölle, Bruno, Stüber (90. Rodewald) – Pintidis (68. Boulachab), Alihoxha (79. Albrecht), Busam, Ceylan – M’Boob (84. Cristilli), Sökler.FSV Bietigheim-Bissingen: Burkhardt – Fitze (46. Demir), Ikpide, Cardinale (84. Böhm), Zinram (89. Dominkovic), Mamic, Feigl (89. Häußermann), Keklik, Sirianni, Podolsky, Kenniche.Tore: 1:0 M’Boob (9.), 1:1 Podolsky (15.), 2:1 Ceylan (30.), 2:2 Kenniche (67.), 3:2 Zölle (89.).Schiedsrichter: Niklas Pfau (Achern). Gelbe Karten: Busam, Alihoxha, M’Boob, Sökler/-.

Rot: Bruno (FC 08, Notbremse, 69.), Ceylan (FC 08, Unsportlichkeit, 72.) .Zuschauer: 700.