Ergi Alihoxha bejubelt seinen Treffer zum 4:1 und hinterlässt ratlose Gastgeber aus Bietigheim-Bissingen. Am Ende gewannen die Nullachter mit 7:2.

Der FC 08 Villingen hat sein erstes Oberliga-Spieler unter dem neuen Coach Reiner Scheu eindrucksvoll mit 7:2 beim FSV Bietigheim-Bissingen gewonnen. In einer wilden Anfangsphase stellten die Nullachter die Weichen bereits auf Sieg.









Nach weniger als einer Viertelstunde stand es auf dem Kunstrasenplatz in Bietigheim-Bissingen bereits 3:1 für die Gäste aus Villingen. Und auch wenn an diesem Nachmittag noch fünf weitere Tore fallen sollten, war eine klare Tendenz zu erkennen: Die Nullachter würden heute als Sieger vom Platz gehen. Hatte man eine solche Leistungsexplosion intern vorhergesehen? „Nein, so einen Paukenschlag konnte niemand erwarten“, gibt ein nach dem Abpfiff fast schon sprachloser Reiner Scheu zu. „Die Jungs haben heute einen unfassbaren Mannschaftsgeist auf den Platz gebracht. Wir freuen uns riesig, dass uns nach den Unruhen und Trainerwechseln dieser Befreiungsschlag gelungen ist.“

Vier Tore in 14 Minuten

Im ersten Spiel des neuen Cheftrainers, der nach der Trennung von Marcel Yahyaijan übernommen hat und das Team bis zum Saisonende betreuen soll, präsentierten sich die Nullachter gegen den Tabellenvierten der Oberliga voller Tatendrang. Top-Torjäger Ibrahima Diakité eröffnete bereits in der 5. Minute die Torflut, Leon Albrecht verdoppelte weniger als eine Minute später nach einer Hereingabe von Jonas Brändle die frühe Villinger Führung auf 2:0. Auch von der schnellen Antwort der Gastgeber – Lukas Böhm erzielte in der 10. Minute den 1:2-Anschlusstreffer – ließ sich die Scheu-Elf überhaupt nicht beirren. Tevfik Ceylan legte in der 14. Minute per Distanzschuss nach und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Noch vor der Pause die Vorentscheidung

Nach dieser wilden Anfangsphase beruhigte sich die Partie ein wenig – ein Zustand, der aber nicht lange anhalten sollte. In der 26. Minute markierte Ergi Alihoxha den vierten Villinger Treffer – und seinen ersten im Trikot der Nullachter. Trotz des noch immer frühen Zeitpunkts fühlte sich das 4:1 sehr nach einer Vorentscheidung an. Für ein Drei-Tore-Comeback schienen die Gastgeber gegen bärenstarke Nullachter heute einfach nicht gut genug im Spiel zu sein. Vor allem über die beiden Außenspieler Leon Albrecht und Jonas Brändle und deren starke Hereingaben sorgten die Nullachter immer wieder für Gefahr.

Diakité und Alihoxha schnüren Doppelpacks

Vor dem Wiederanpfiff versuchte FSV-Coach Markus Lang mit einem Doppelwechsel nochmals, das Ruder herumzureißen. Unter anderem kam Top-Torjäger Nesreddine Kenniche (16 Saisontreffer) in die Partie. Doch mit seinem zweiten Tor der Partie räumte Ibrahima Diakité kurz nach dem Seitenwechsel (49.) auch die letzten Zweifel am Villinger Sieg endgültig aus dem Weg. Der zur Halbzeit eingewechselte Mokhtar Boulachab (62.) traf nach einer Brändle-Ecke per Kopf zum 6:1, wenig später machte Ergi Alihoxha mit seinem zweiten Tor (71.) den Kantersieg perfekt. In Person von Roman Kasiar gelang dem FSV in der 83. Minute noch ein wenig Ergebniskosmetik, am enttäuschenden Endresultat änderte das aber natürlich nichts mehr.

Sprung auf Rang 8

Der mehr als gelungene Einstand für Reiner Scheu ist gleichzeitig der neunte Saisonsieg des FC 08 Villingen im 24. Oberliga-Spiel. Durch den 7:2-Kantersieg – und das dadurch ordentlich aufpolierte Torverhältnis – gelingt den Villingern mit 32 Punkten der Sprung auf Rang 8 der Tabelle, vorbei am SSV Reutlingen. Bietigheim-Bissingen bleibt trotz der Niederlage mit 40 Zählern vorerst Vierter.

Personal und Statistiken

FSV Bietigheim-Bissingen: Welz, N. Böhm, Ikpide (46. Landwehr), Schmidt (74. Hoffmann), Kasiar, L. Böhm, Mamic, Kunde, Mahler, Heinle (46. Kenniche), Sirianni (74. Zinram). FC 08 Villingen: Klose, Busam, Ceylan, Tadic, Brändle (77. Stüber), Diakité (65. Yilmaz), Pintidis (46. Boulachab), Bruno, Albrecht, Alihoxha (72. Zölle), Liserra. Tore: 0:1 Diakité (5.), 0:2 Albrecht (6.), 1:2 L. Böhm (10.), 1:3 Ceylan (14.), 1:4 Alihoxha (26.), 1:5 Diakité (49.), 1:6 Boulachab (62.), 1:7 Alihoxha (71.), 2:7 Kasiar (83.). Zuschauer: 217. Schiedsrichter: Alexander Rösch, Jessica Bergmann, Fabian Baiz.