So geht es der neue Trainer Reiner Scheu an

1 Reiner Scheu will die Nullachter zum Oberliga-Klassenerhalt führen. Foto: Michael Kienzler

Ein echter Nullachter soll das zuletzt schwankende 08-Boot wieder in ruhigere Gewässer führen. Was erwartet der neue Coach der Villinger, wie geht er das erste Spiel am Samstag (15 Uhr) beim FSV Bietigheim-Bissingen an?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wenn der schmucke 08-Bus am Samstag am Sportgelände am Bruchwald auftaucht, dann werden sich einige Fans des FSV Bietigheim-Bissingen wundern, wer die Villinger betreut. „Ich hatte zu 0,0 Prozent daran gedacht, noch einmal die erste Mannschaft zu übernehmen. Ich mache dies nur zuliebe des FC 08“, betont Reiner Scheu, dass er sich nicht um diesen Job beworben hat. „Aber es geht um den Verein, es muss einfach vorangehen“, sagt der 68-Jährige, der mit den Nullachtern im Jahr 2009 den SBFV-Pokal gewann und bis Donnerstag erfolgreich die A-Junioren betreute.