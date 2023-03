1 Reiner Scheu wird den FC 08 Villingen bis zum Ende der Oberliga-Saison trainieren. Foto: Michael Kienzler

Donnerstagnachmittag: Post vom FC 08 Villingen. Der Inhalt: Reiner Scheu wird das Team des Fußball-Oberligisten ab sofort betreuen. Daniel Miletic kümmert sich wieder um die Verbandsliga-U21.









Mit Reiner Scheu soll also der bisherige A-Junioren-Coach die Nullachter wieder auf Kurs bringen.

In der Mitteilung schreibt der FC 08 Villingen: „Reiner Scheu übernimmt ab sofort die Oberliga-Mannschaft des FC 08 Villingen bis zum Saisonende.“ 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis lässt sich so zitieren: „Mit Reiner haben wir einen Mann mit der Fußballfachkompetenz und Erfahrung, um in der Liga in die Erfolgsspur zurückzukommen und um im Pokal noch möglichst erfolgreich zu sein.“ „Somit haben wir nun vor der wichtigen Partie in Bietigheim-Bissingen Klarheit auf der Trainerposition“, so Stogiannidis weiter.

Leda und de Pascalis bleiben an Bord

Weiter heißt es: „Die Trainerfrage, was die neue Saison anbelangt, wird der FC 08-Vorstand zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Reiner Scheu, Inhaber der Fußballlehrer-Lizenz und bisher Trainer der A-Junioren, wird ab sofort das Training und den Spielbetrieb der Oberliga-Mannschaft leiten. Er wurde Donnerstagabend den Spielern beim Abschlusstraining präsentiert. Unterstützt wird Scheu weiterhin von Athletiktrainer Christian Leda sowie von Torwarttrainer Antonio de Pascalis.“

Das sagt Reiner Scheu

Reiner Scheu sagt: „Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen. Als langjähriger Nullachter in verschiedenen Funktionen war es mir eine Ehrensache, dem Club in dieser Situation zu helfen.“ So endet die Mitteilung der Nullachter: „Daniel Miletic, der am Dienstag das Training der Oberliga-Mannschaft leitete, bleibt weiterhin Chefcoach der U21 und wird seine überaus erfolgreiche Tätigkeit mit den jungen Nullachtern fortsetzen. Um die Trainer-Lücke bei den A-Junioren, die Reiner Scheu hinterlässt, zu schließen, wird der FC 08 zeitnah eine Lösung präsentieren.“