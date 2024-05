Rund 2000 Anhänger aus Villingen begleiteten das Team um Trainer Mario Klotz nach Freiburg und sorgten in der ehemaligen Spielstätte des Bundesligisten SC Freiburg für beste Stimmung. Nach dem Abpfiff gab es für die Fans kein Halten mehr, mit Laola-Wellen feierten Team und die Schwarz-Weißen-Anhänger gemeinsam den Pokalsieg.

Einer der ersten Gratulanten in Freiburg war dabei Bürgermeister Detlev Bührer, der die besten Glückwünsche im Namen der Stadt aussprach. Oberbürgermeister Jürgen Roth ließ es sich derweil nicht nehmen, beim anschließenden gemeinsamen Essen der Mannschaft mit Vorstand und Gönnern des Vereins in einem Lokal in der Villinger Innenstadt ebenfalls zu gratulieren.

Botschafter für die ganze Stadt

„Ihr seid nun Botschafter für die gesamte Stadt“, erklärte Roth angesichts der medialen Außenwirkung durch die Teilnahme am DFB-Pokal. Roth hofft nicht nur, dass der FC 08 dann zum ersten Mal den Einzug in die zweite Runde schafft, sondern drückt auch für den möglichen Aufstieg der Nullachter in die Regionalliga die Daumen. „Dann würdet ihr das schaffen, was Bayern nicht geschafft hat, nämlich das Double“, so Roth, der damit für frenetischen Jubel im Lokal sorgte.

Denn am kommenden Samstag könnte der Traditionsclub mit einem Sieg im Heimspiel gegen CfR Pforzheim (Anpfiff 15.30 Uhr) die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg in Deutschlands vierthöchste Liga schaffen. In jedem Fall möchte der FC 08 am Samstag gemeinsam mit seinen Anhängern den Saisonabschluss feiern. Hierbei sind mehrere Aktionen geplant, auch Freibier wird es geben.

Zudem ist geplant, im Stadion gemeinsam die Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals in der ARD-Sportschau anzuschauen. Die Nullachter hoffen natürlich darauf, im August einen deutschen Spitzenclub in der MS Technologie-Arena begrüßen zu dürfen.