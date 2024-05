Oberliga-Spitzenreiter FC 08 Villingen wird am Samstag im SBFV-Pokalfinale der Favoritenrolle gerecht. Gegen den Verbandsligisten SC Lahr heißt es in Freiburg 1:0 (1:0). Damit nimmt der Regionalliga-Anwärter auch am lukrativen DFB-Pokal teil.