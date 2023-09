1 Samet Yilmaz machte in Offenburg mit dem 4:1 in der 83. Minute alles klar. Foto: Eibner/Hipp

Keine 48 Stunden nach dem starken Auftritt im Pokal-Achtelfinale in Offenburg (4:1) wartet auf den FC 08 Villingen mit dem Flutlicht-Derby gegen den FC Holzhausen (Freitag, 19 Uhr) der nächste Knaller.









„Nach dem wichtigen Sieg beim OFV freuen wir uns sehr auf das Spiel gegen Holzhausen“, sah Denis Stogiannidis am Mittwoch im Karl-Heitz-Stadion in der Offensive einen starken Auftritt der Nullachter. „Unsere Torausbeute passte wieder. In Sachen Verteidigung, gerade bei Standardsituationen, können wir es aber noch besser machen“, weiß der 08-Sportvorstand, dass zehn Gegentreffer in sechs Oberliga-Spielen zu viel sind.