„Der CfR hat seit dem 1:0 am 10. Spieltag bei uns in 17 Spielen 38 Punkte geholt. Dies sagt alles, wie stark sich Pforzheim entwickelt hat. Ein Punkt wäre super für uns“, hatte 08-Coach Reiner Scheu vor der Fahrt in die Goldstadt betont. „Die Zuschauer können sicherlich ein attraktives Spiel erwarten“, freute sich VfR-Trainer Alexander Freygang auf ein „Spiel zweier Spitzenmannschaften“.

Die 370 Besucher in der Pforzheimer Kramski-Arena sahen in den ersten 45 Minuten insgesamt ein tolles Oberliga-Spiel mit einem sehr hohen Tempo. Bei ihrem verdienten 2:1-Heimsieg gegen den FC 08 Villingen zeigte der Tabellendritte aus Pforzheim offensiv seine Klasse. Die Mannschaft von Coach Reiner Scheu, der die erste Niederlage seit seiner Amtsübernahme des Oberliga-Teams kassierte, konnte nach einer starken Anfangsphase im Spiel nach vorne nicht mehr so viele Akzente setzen.

Die Personalien

Reiner Scheu veränderte seine Startelf zwangsweise im Vergleich zum 1:1 gegen Göppingen. Für Jonas Brändle (Kreuzbandriss) startete Mokhtar Boulachab auf der linken Außenbahn.

Der CfR Pforzheim sorgte bei seiner Aufstellung für eine dicke Überraschung. Erstmals in dieser Saison boten die Gastgeber mit Ratifo, Sauerborn, Markopoulos und Catanzaro gleich vier nominelle Angreifer auf.

Die erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem Paukenschlag aus Villinger Sicht. Nach nur 15 Sekunden brachte Ibrahima Diakité den Ball – bereits auf der Torlinie stehend – nicht im Pforzheimer Gehäuse unter. Nur wenige Augenblicke später vergab Boulachab freistehend die nächste Möglichkeit für die Gäste, die sehr gut aus den Startlöchern gekommen waren. In der 7. Minute stand es 1:0 für den FC 08. Diakité profitierte von einem Fehler von CfR-Abwehrspieler Denis Gudzevic und schoss zur Führung der Gäste ein.Die Pforzheimer kamen danach aber besser ins Spiel. 08-Spieler Jonas Busam verschuldete in der 9. Minute einen Foulelfmeter an Marcel Bahm. Sicher verwandelte Konstantinos Markopoulos zum 1:1 für den 1. CfR. In der 21. Minute gingen die Badener mit 2:1 in Führung. Ratifo war zunächst mit einem Lattenschuss gescheitert – den Abpraller verwertete Markopoulos zum 2:1.In der 36. Minute hatten die Nullachter Glück, als es erneut einen Foulelfmeter für den CfR gab: Nico Tadic hatte Catanzano gefoult. Aber Elfmeter-Spezialist Markopoulos knallte dieses Mal den Ball an die Latte. Die Pausenführung der Pforzheimer war beim 2:1 absolut in Ordnung.

Die zweite Halbzeit

Die Villinger konnten sich – offensiv – im zweiten Durchgang nicht groß steigern, spielten sich keine klaren Chancen mehr heraus. Reiner Scheu versuchte von der Bank aus noch alles, brachte mit Nico Rodewald und Samet Yilmaz in der Schlussphase zwei Angreifer.

Die Pforzheimer kontrollierten weiter die Partie, besaßen in der zweiten Halbzeit durch Willie Sauerborn (69./Kopfball), Salvatore Catanzano (73./Pfostenschuss), noch einmal Sauerborn (75.), Noah Lulic (85.) und Marcel Bahm (86./Lattenschuss) noch große Chancen, um das Ergebnis höher zu gestalten. In dieser Phase zeigte 08-Keeper Dennis Klose tolle Reaktionen, verhinderte Schlimmeres. Es blieb am Ende beim 2:1 für den 1. CfR Pforzheim.

Die schnellen Stimmen

Reiner Scheu meinte nach den intensiven 94 Minuten: „Der Sieg von Pforzheim ist verdient. Wir haben es in unserer starken Anfangsphase versäumt, unsere Führung auszubauen. In der ersten Halbzeit habe ich insgesamt einen grandiosen Oberliga-Fußball gesehen. Der 1. CfR Pforzheim ist aktuell für mich die stärkste Mannschaft der Liga. Wir mussten dem hohen Tempo in der zweiten Halbzeit Tribut zollen, hatten nicht mehr die Kraft, Pforzheim noch zu gefährden.“CfR-Coach Abdul Sani Murat bilanzierte: „Wir wollten gegen den FC 08 volles Risiko gehen und sind dafür belohnt worden. Wir haben allerdings die ersten Minuten verschlafen. Positiv war dann, wie die Mannschaft zurückgekommen ist.“

Die Statistik

1. CfR Pforzheim: Tirso – Gudzevic, Macorig, Ratifo (61. Varese), Schwaiger, Bahm, Kahriman, Catanzaro (96. Münst), Götz, Sauerborn, Markopoulos (82. Lulic).FC 08 Villingen: Klose – Busam, Bruno, Liserra – Boulachalab, Tadic (46. Stüber), Pintidis (86. Yilmaz), Albrecht – Alihoxha (73. Rodewald), Ceylan – Diakité.Tore: 0:1 Diakité (7.), 1:1 Markopoulos (9./Foulelfmeter), 2:1 Markopoulos (21.).

Schiedsrichter: Patrick Mattern (Neckarau).

Zuschauer: 370.Gelbe Karten: Gudzevic, Ratifo, Schwaiger – Tadic, Pintidis, Alihoxha.