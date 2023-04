Das Pokalendspiel findet in Emmendingen statt

1 Im Emmendinger Elzstadion findet das diesjährige SBFV-Pokalfinale zwischen dem FC 08 Villingen und dem SV Oberachern statt. Foto: SBFV

Für den 3. Juni wird die Anstoßzeit aber erst noch festgelegt. Warum es für 08-Trainer Reiner Scheu ein besonderes Wiedersehen im Elzstadion gibt.









Die Entscheidung beim Südbadischen Fußball-Verband ist gefallen. Das SBFV-Pokalendspiel, am Samstag, 3. Juni, zwischen dem FC 08 Villingen und dem SV Oberachern findet im Emmendinger Elzstadion statt.

Weitere Fakten folgen noch

Die genaue Anstoßzeit des Endspiels 2023 steht derzeit noch nicht fest.Auch in diesem Jahr wird das südbadische Pokalfinale im Rahmen des Finaltags der Amateure in einer Konferenz live in der ARD übertragen . Weitere Details, wie zum Beispiel der Ticket-Vorverkauf, werden zeitnah geklärt und veröffentlicht.

Ein Blick in die Geschichte

Bereits im Jahr 2015 wurde das Endspiel in Emmendingen ausgetragen. Damals besiegte der Bahlinger SC im Finale vor knapp 3000 Zuschauern den Freiburger FC mit 3:0.

Was Reiner Scheu meint

08-Trainer Reiner Scheu findet das Elzstadion in Emmendingen als Finalort gut. „Es ist auf jeden Fall von der Wegstrecke her eine faire Lösung für beide Teams. Die Bedingungen dort sind ebenfalls gut. Für mich ist es ein besonderer Ort, denn beim FC Emmendingen habe ich damals meine Trainerlaufbahn begonnen.“