Die Nullachter bejubeln den 7:2-Kantersieg beim FSV Bietigheim-Bissingen.

Nein – von so einem Debüt hatte Reiner Scheu nicht einmal geträumt. „Damit konnte man nun wirklich nicht rechnen“, ist der neue Trainer des FC 08 auch am Sonntag noch von der Leistung seiner Elf beim 7:2 in Bissingen beeindruckt. Allerdings müssen gleich drei Torschützen nun ihre Kräfte genau einteilen.









Ganze zwei Einheiten hatte der Fußballlehrer, um die verunsicherte Mannschaft mental, spielerisch und taktisch auf die schwere Aufgabe beim Tabellenvierten einzustellen. „Ich habe viele Gespräche geführt“, tauschte sich so Reiner Scheu vor dem Spiel an der Waldstraße auch mit dem Mannschaftsrat aus. „Ich habe mir nach der Analyse des FSV etwas einfallen lassen. Die erfahrenen Spieler fanden diese Ideen gut“, sah der 68-Jährige dann am Samstagnachmittag, wie der Matchplan perfekt aufging.