1 „Wir wollen intensiv trainieren, erfolgreich sein und auch Spaß haben“, wünscht sich Reiner Scheu. Foto: Marc Eich

Die erste Trainingseinheit mit dem Villinger Oberliga-Team hat Reiner Scheu schon hinter sich. Am Samstag feiert der erfahrene Coach auf der Bank im Spiel gegen Bietigheim-Bissingen sein Comeback bei der ersten Mannschaft des FC 08. Wir sprachen mit dem 68-Jährigen über seine ersten Eindrücke vom Team, was er sich in den kommenden Wochen wünscht, wie für ihn der ideale Schlusspunkt in dieser Saison aussehen würde – und natürlich auch über Julian Nagelsmann.