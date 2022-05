1 Die B-Junioren des FC 08 Villingen können am Dienstagabend in Radolfzell die Meisterschaft bejubeln. Foto: Michael Kienzler

Die A-Junioren des FC 08 Villingen machten am Samstag mit dem 1:0-Sieg gegen Eintracht Freiburg einen großen Schritt in Richtung Verbandsliga-Meisterschaft.















A-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FC 08 Villingen – SF Eintracht Freiburg 1:0 (1:0). Die U19 der Nullachter setzte sich in einem spannenden Spiel gegen Eintracht Freiburg durch und kann sich nächste Woche gegen Jahn Freiburg vorzeitig zum Meister küren. Für die Mannschaft von Reiner Scheu war es das erwartet schwere Duell gegen kampf- und willensstarke Freiburger. Die jungen Nullachter überzeugten vor allem im ersten Durchgang mit schön vorgetragenen Angriffen, hatten allerdings kein Glück beim Torabschluss. So dauerte es bis kurz vor dem Ende der ersten Spielhälfte, bis die Hausherren die Führung erzielten. David Miletic (45.) hatte einen katastrophalen Fehler des Freiburger Schlussmanns genutzt. Nach dem Seitenwechsel merkte man beiden Mannschaften mit zunehmender Spieldauer an, dass das Spiel bei sommerlichen Bedingungen kräftezehrend war. Reiner Scheu war nach der Partie erleichtert: "Es war wichtig, dass wir dieses schwere Spiel gewonnen haben. Jetzt können wir nächste Woche in Freiburg alles klar machen."

B-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FC 03 Radolfzell – FC 08 Villingen (Dienstag, 18.30 Uhr). Die U17 der Nullachter gastiert am Dienstagabend beim FC Radolfzell. Da zwei Spieler der Villinger an einem Turnier des Süddeutschen Fußballverbandes in Ruit teilnahmen, musste diese Partie verlegt werden. Für die Nullachter ist die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Radolfzell klar: Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Carsten Neuberth Meisterschaft und Oberliga-Aufstieg vorzeitig feiern. Im Mettnau-Stadion erwartet den FC 08 allerdings eine schwere Aufgabe, denn der Gastgeber hat theoretisch selbst noch die Chance, Meister zu werden. Dafür müsste Radolfzell alle Spiele gewinnen, während die Nullachter alle ihre restlichen Spiele verlieren müssten. Für beide Teams wird es folglich eine Partie mit Endspielcharakter.

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA

SF Eintracht Freiburg – FC 08 Villingen 1:2 (1:1). Auch die U15 der Nullachter gewann ihr Duell mit den Sportfreunden von Eintracht Freiburg. Die Villinger bleiben damit auf dem vierten Tabellenplatz, zogen punktemäßig aber mit den Freiburgern gleich. Das Spiel begann für die jungen Nullachter mit einer kalten Dusche. Nikita Zehnle (1.) brachte die Hausherren mit dem ersten Angriff in Führung. Die Villinger ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. Noch vor der Pause gelang den Gästen durch Nenad Pejic (30.) der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Villinger den besseren Start. Wieder traf Pejic (39.) für die Mannschaft von Haris Redzepagic. Redzepagic war mit der Leistung seiner Elf sehr zufrieden: "Wir waren über 68 Minuten die bessere Mannschaft und haben absolut verdient gewonnen."