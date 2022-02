Bei den Zünften und Fasnetsvereinen überschlagen sich die Ereignisse: Nachdem Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Vormittag Lockerungen für die Fasnet angekündigt hat, versuchen die Narren die Pläne für die Hohen Tage festzuzurren. So soll es am Sonntag in Villingen nun ein Platzkonzert geben.