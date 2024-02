35 Da bekommt gleich jemand sein Gesicht bunt angemalt. Foto: Schwark

Dicht an Dicht standen die Zuschauer am Samstag beim großen Umzug der Narrenzünfte in Freudenstadt. Und das nicht ohne Grund: 79 Zünfte nahmen am Umzug teil und zeigten bei bestem Wetter ihre prächtigen Masken und Kostüme.









Unübersehbar befand sich Freudenstadt am Samstag an allen Ecken und Enden in Narrenhand. Höhepunkt war der große Umzug, an dem 79 Zünfte mit rund 3000 Hästrägern teilnahmen.