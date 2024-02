11 Die Gastgeber der Narrenzunft Dornhan laufen mit Büttel vorneweg. In der Betzweiler Straße geht es los. Foto: Stöhr

Am Fasnetsmontag ziehen etwa 600 Narren in einem farbenprächtigen Umzug durch die Innenstadt. Auch der Schultes lief erstmals verkleidet mit.









„Ja, ja in Dorna isch was los, do isch dia Fasnet wieder groß“ – diese Textzeile aus dem Refrain des Dornhaner Narrenlieds traf am gestrigen Fasnetsmontag definitiv zu.