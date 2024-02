Die Stadthalle war bunt geschmückt, die Stimmung ausgelassen. Zahlreiche Zünfte aus der Region und darüber hinaus waren der Einladung der Dornhaner Narrenzunft gefolgt und sorgten am Samstagabend bei der zweiten Ausgabe der „Nacht der Narren“ für ein buntes Showprogramm.

Zunftmeister Björn Burkhardt, der den Abend moderierte, freute sich über die vielen Gäste und begrüßte alle Zünfte einzeln mit dem jeweiligen Narrenruf.

Es gibt Jubel und Zugabe

Die weiteste Anfahrt hatte eine Gruppe aus Bietigheim. Diese war mit der Guggenmusik Immortalis und mit der Prinzengarde CVB Wobachspatzen gleich doppelt vertreten. Letztere heimsten ein dickes Lob des Zunftmeisters („So etwas sieht man selten in Dornhan!“) für ihren außergewöhnlichen Auftritt im Stil der „Roaring Twenties“ ein.

Aber auch die anderen Auftritte mussten sich nicht verstecken und sorgten für großen Jubel und Zugaberufe.

Die Leinstetter Bären sind los

Den Anfang machten die Gastgeber mit dem Einmarsch von Vorstand, Garde, Lauser und Spaltbergmale, gefolgt von dem Lausertanz. Die Dornhaner Tanzgarde unter der Leitung von Alina Mayer zeigte ihr Können und brachte Stimmung in die Stadthalle.

Wild und lustig ging es anschließend bei den Leinstetter Bären zu. Deren Bärenfänger hatten alle Hände voll zu tun, um die „Tiere“ zu bändigen. Die Leinstetter feiern im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und richten das nächste Waldgau-Treffen aus, freute sich der Moderator auf das Wiedersehen.

Lauseröl für die Kehle

Ebenfalls aus dem Glatttal angereist war die Narrengilde aus Glatt. Deren Flößertanz begeisterte und brachte anschauliches Brauchtum auf die Bühne. „Es ist fast ein kleines Waldgau-Treffen“, sagte Burkhardt erfreut, bevor die Freunde aus Glatt auf die Bühne kamen. Deren Zunftmeister hatte noch eine Überraschung für seinen Dornhaner Kollegen parat. „Mir schwant Böses“, ahnte letzterer. Nach einem kleinen Schlagabtausch gab es das berüchtigte Lauseröl für die Beiden.

Flott, akrobatisch und mit viel Energie präsentierte sich anschließend die Garde von „Klein Bayern“ aus Fluorn. Im Polizeikostüm heizten sie dem Publikum mit ihrer Tanzperformance ein und durften, wie alle anderen Garden auch, am Ende eine Zugabe geben. Am Bühnenrand wartete schon die Showtanzgruppe Jumpin’ the next Generation aus Hardt. Diese hatte ihren Auftritt unter das Motto „Tacos und Tequila“ gestellt.

Auch die Männergare kommt

Zirkusatmosphäre mit eleganten Outfits verbreitete der Auftritt der Showtanzgruppe aus Aistaig, bevor die Showtanzgruppe Discovery das Publikum mit ihrem teils akrobatischen Einlagen auf den Jahrmarkt mitnahm. Laut und rhythmisch zogen die Guggenmusiker aus Bietigheim anschließend durch die Halle und DJ Basti sorgte in den Pausen für Stimmung.

Zu später Stunde standen noch Auftritte der Stage-Six Dancecrew und der Männergarde Boll auf dem Programm.