„Heute wenden wir uns schweren Herzens an euch, um Unterstützung für eine Familie zu erbitten, die gerade durch eine zutiefst schmerzhafte Zeit geht.“ Mit diesen Worten beginnt ein Spendenaufruf auf der Online-Plattform „GoFundMe“, den Freunde der Familie ins Leben gerufen haben. Vor nur sechs Monaten erhielt Klaus, ein liebevoller Ehemann und fürsorglicher Vater von vier Kindern aus Bad Wildbad (elf, acht, vier und vier Jahre alt), die erschütternde Diagnose – Krebs, heißt es weiter. Trotz eines tapferen Kampfes habe er gegen diese grausame Krankheit verloren, und jetzt muss seine geliebte Frau allein mit den Kindern das Leben bestreiten.

Seine Frau stehe nun vor der großen Aufgabe, „ihre eigenen Gefühle der Trauer zu bewältigen und gleichzeitig für ihre Kinder da zu sein. Der Verlust ihres Partners hat nicht nur ihr Herz gebrochen, sondern auch eine große finanzielle Belastung auf die Familie gelegt. Die Kosten für die Bestattung werden zusätzlich eine enorme finanzielle Belastung verursachen. In dieser Zeit der Verzweiflung und des Schmerzes möchten wir darum bitten, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen und Chrissi und ihren Kindern beistehen“, ist auf der Internetseite weiter zu lesen. Jeder noch so kleine Beitrag könne helfen, die Last zu erleichtern und ihnen die Möglichkeit zu geben, wieder Hoffnung zu schöpfen, heißt es abschließend auf dem für Christine Schmid aus Bad Wildbad ins Leben gerufenen Spendenaufruf.

10 000 Euro sollten mit diesem mindestens zusammenkommen, „doch in einer unheimlichen Welle der Solidarität gingen bereits mehr als 30 000 an Spenden für die nun alleinerziehende vierfache Mama ein“, teilt Lydia Kröger von GoFundMe mit.

Bad Wildbader helfen mit einer Tombola

Nicht nur in den sozialen Medien und im Internet, auch in Bad Wildbad selbst wollen viele Menschen helfen. Unter dem Motto „Wildbader Gewerbe hilft – Wildbad steht zusammen“ wird gerade eine Tombola organisiert, die am 1. Oktober abgehalten werden soll. Dabei suchen die Organisatoren noch Spenden im Mindestwert von fünf Euro. Denn jedes Los soll gewinnen. Abgegeben werden können die Spenden bei Blumen Schober, dem Taschenparadies oder im Schnick Schnack.

Bürgermeister unterstützt am Stand

„Helft mit zu helfen. Lasst uns zusammen stehen“, heißt es in dem Aufruf abschließend, der auch in der Facebook-Gruppe „Bad Wildbad“ geteilt wird. Wie es dort weiter heißt, unterstützt auch der Bad Wildbader Bürgermeister Marco Gauger die Spendenaktion am 1. Oktober vor Ort am Tombola-Stand.

Weitere Informationen zur Spendenaktion online unter https://gf.me/v/c/5ft6/klaus-hinterlasst-frau-und-vier-kinder.