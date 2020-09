Fahrtraining Sicher unterwegs mit dem Mountainbike

"Beim Mountainbiken kommt die Technik oft zu kurz", weiß Philipp Wichmann von Albbike, einer Gruppe begeisterter Mountainbiker – allesamt quasi im Sattel groß geworden. Inzwischen bieten sie verschiedene Kurse an und zeigen, wie viel Spaß Fahrradfahren – und Mountainbiken im Speziellen – mit der richtigen Technik macht. Philipp, der – wie unter Bikern üblich – geduzt wird, hat sich sein Fahrrad geschnappt und steigt ins Eins-zu-eins-Coaching ein, das sogar in Corona-Zeiten erlaubt ist. Holger sitzt ebenfalls schon lange im Fahrradsattel und erklärt beim Vorgespräch: "Ich fahre intuitiv." Die Technik war bei ihm bisher kein großes Thema.

"In den Gruppenkursen geht es um Sitzposition, Kurventechnik und sicheres Bremsen", erklärt Philipp. Mit Ersterem geht das Coaching los: "Normalerweise starte ich mit einer Übung, die unter Corona-Beschränkungen nicht geht." Dabei hält er die Teilnehmer jeweils am Lenker fest. Heute schwingt er sich gleich auf sein Rad, fährt ein paar Meter den Übungshang vor dem Raichbergturm hinauf und demonstriert verschiedene Positionen. "Früher hieß es: ›Leicht hinter den Sattel sitzen‹", sagt er und macht es auch gleich vor. Doch diese Technik hat auch ihre Nachteile: "Allerdings bekomme ich so keine Traktion aufs Vorderrad." Das rutscht ihm bei einer Bremsung tatsächlich leicht weg.