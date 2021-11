Gerade in Zeiten der Pandemie verbringt man mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Besonders Zimmerpflanzen verschönern die heimische Umgebung und haben während Corona mehr an Bedeutung gewonnen. Damit die Pflanzen die kalte Jahreszeit gut überstehen, gibt es hier hilfreiche Tipps für die optimale Pflege der grünen Lieblinge.