Europameisterschaft 2024: Offiziell: Spanisches Nationalteam bezieht EM-Lager im Öschberghof

Die spanische Nationalmannschaft schlägt während der Europameisterschaft 2024 ihr Quartier in Donaueschingen auf. Mindestens fünf Tage vor ihrem EM-Auftakt gegen Kroatien am 15. Juni 2024 will die Furia Roja in den Schwarzwald reisen.

Nun ist es offiziell: Die spanische Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Trainingscamp während der Europameisterschaft im kommenden Jahr im Öschbergof bei Donaueschingen. Das teilte der spanische Fußball-Verband RFEF am späten Montagabend mit. Zuvor hatten sich bereits die Anzeichen verdichtet, dass die Quartier-Wahl der Furia Roja auf das Fünf-Sterne-Hotel im Schwarzwald fallen wird.„Die Anlage erfüllt alle Anforderungen, die eine Profifußballmannschaft bei einer hochkarätigen Veranstaltung wie der Europameisterschaft benötigt“, heißt es in der Verbands-Mitteilung nun.

Auftakt am 15. Juni gegen Kroatien

Die Spanier werden mindestens fünf Tage vor ihrem Auftakt-Spiel am 15. Juni gegen Kroatien in Berlin anreisen. Das zweite Spiel in der EM-Gruppe B bestreiten die Iberer am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Italien. Zum Abschluss geht es am 24. Juni nach Düsseldorf, wo Albanien auf das Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente wartet.

Erste Adresse für internationale Top-Teams

Das Fünf-Sterne-Hotel Öschberghof wird seit Jahren von internationalen Top-Teams als Trainingslager genutzt. Zuletzt bereitete sich im Sommer etwa Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool auf der Anlage und dem nahe gelegenen Sportplatz des Bezirksligisten SV Aasen auf die aktuelle Saison in der Premier League vor.