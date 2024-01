Erneuter Leerstand soll verhindert werden: Gründer von „’s Lädle“ in Freudenstadt wollen aufhören

Bereits seit einem halben Jahr gibt es im „‘s Lädle“ am Marktplatz in Freudenstadt regionale Produkte unterschiedlichster Hersteller zu kaufen. „Mit dem ‘s Lädle haben wir zwei engagierte Gründer in den seit Jahren leerstehenden Laden am Marktplatz 10 holen können, die mit viel Herzblut hier einen Einkaufsmagneten geschaffen haben“, freut sich die Wirtschaftsbeauftragte Elke Latscha laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Dennoch wird es eine Veränderung geben. Die beiden Gründer Luis und Florian Kepplinger erläutern: „Unser Ziel in dieser Unternehmung haben wir mit dem Aufbau dieser nachhaltigen Plattform vorerst erreicht, weshalb wir uns entschlossen haben, unserer persönlichen Weiterbildung nachzugehen und das ‘s Lädle an eine motivierte Person weiterzugeben.“

Die beiden Brüder aus Schopfloch hatten Anfang 2023 den Wettbewerb „Start.Platz in Freudenstadt“ zur Gründerförderung gewonnen. Nach erfolgreichem Geschäftsaufbau ist es den beiden Gründern nun sehr wichtig, dass diese vielfältige Plattform für regionale Produkte auch weiterhin ihren Platz am Marktplatz hat und die zahlreichen Lieferanten auch weiterhin in Freudenstadt anbieten können, heißt es in der Mitteilung. Daher suchen die beiden ab sofort einen Nachfolger. Das Geschäft soll zum Selbstkostenpreis übergeben werden.

„‘s Lädle“ ist ein aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördertes Projekt und erhält im Rahmen der Kampagne „Start.Platz in Freudenstadt“ vergünstigte Mietkonditionen bis einschließlich 31. August 2025. „Wir möchten tatkräftig dabei unterstützen, dass die Idee der regionalen Plattform weitergeführt wird. Für uns als Wirtschaftsförderung ist aber auch wichtig, dass es nicht wieder zu einem Leerstand kommt. Daher sind auch andere Gründer-Projekte denkbar“, erklärt Elke Latscha. Interessenten können sich direkt bei der Wirtschaftsförderung melden per E-Mail an elke.latscha@freudenstadt.de.

Bevor die beiden Gründer aufhören, gibt es in dem Geschäft aber noch zwei Veranstaltungen: Am Samstag, 27. Januar, wird ein Kirschwasser-Tasting veranstaltet. Und am Freitag, 9. Februar, ist eine Whisky-Verköstigung mit Sofie Masson geplant, der Genussbotschafterin Baden-Württembergs. Anmeldung per E-Mail an info@slaedle-fds.de oder unter Telefon 07441/401 18 95.