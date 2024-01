Einzelhandel in Freudenstadt: Gleich zwei Neueröffnungen am Marktplatz

Gleich zwei Neueröffnungen am Marktplatz

Einzelhandel in Freudenstadt

1 Alexandra Armbruster (links) und Gabriela Rantasa leiten den „Hosenshop“ am Freudenstädter Marktplatz. Voraussichtlich Ende Februar wird die Filiale wieder an ihren ursprünglichen Standort, das Haus Stock zur Linde, zurückkehren. Foto: Niklas Ortmann

Ein Leerstand am Freudenstädter Marktplatz wird wieder mit Leben erfüllt: Der „Hosenshop“, der bereits bis 2019 im Haus Stock zur Linde untergebracht war, kehrt dorthin zurück. In den Räumen des ehemaligen Geschäfts Papier Haas, in die der „Hosenshop“ damals umgezogen war, eröffnet eine Filiale der Modekette Madison.









Es ist eine Neueröffnung, die voraussichtlich Ende Februar vonstattengehen wird, zugleich handelt es sich aber auch um die Rückkehr eines altbekannten Geschäfts an einen altbekannten Standort: 20 Jahre lang war der „Hosenshop“ in Freudenstadt im geschichtsträchtigen Haus Stock zur Linde angesiedelt. Doch seit 2019 stehen die Räume am Marktplatz leer. Die Eigentümerfamilie hatte sich damals für eine Kernsanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes entschieden.