Entscheidung in Rottweil: Landgericht weist Klage gegen Biontech wegen Impfschaden ab

1 Kläger Dietmar S. (links) forderte 150 000 Euro von Biontech. Foto: Kienzl Hinteregger (Archiv)

Diese Entscheidung wurde bundesweit mit Spannung erwartet: Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Rottweil hat mit Urteil vom Mittwoch die Klage gegen den Impfstoffhersteller Biontech wegen eines behaupteten Impfschadens abgewiesen.









Das Gericht gab die Entscheidung am Mittwochvormittag bekannt. Der 58-jährige Kläger Dietmar S. hatte von der Beklagten unter anderem aufgrund einer massiven Verschlechterung der Sehkraft auf dem rechten Auge infolge eines Augeninfarkts Schmerzensgeld in Höhe von 150 000 Euro sowie die Feststellung verlangt, dass ihm sämtliche materiellen und weiteren immateriellen Schäden aufgrund der Gesundheitsbeeinträchtigung zu ersetzen sind. Er hatte zum Auftakt des Verfahrens im Juli zudem Wortfindungsstörungen, Schwindel und das Gefühl eines „Schleiers im Gehirn“ angeführt. All dies sei Folge einer zuvor erfolgten Corona-Impfung, so Dietmar S., weshalb er Biontech verklagte.