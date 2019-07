Empfingen B 463-Sanierung wird zum Ärgernis

Wir wollen zum Empfinger Hof: fahren über Nordstetten nach Empfingen. Werden in der Ortsmitte gleich zur Umfahrung geleitet, landen dann schließlich bei der Shell-Tankstelle und gehen den Rest zu Fuß.

Hoteldirektor Uwe Naeter: "Das geht vielen so. Wir haben extra eine korrekte Anfahrtbeschreibung gemacht, damit unsere Gäste uns finden. Trotzdem macht uns die Baustelle das Leben schwer!"

Nicht nur dem Empfinger Hof. Naeter: "Die Shell-Tankstelle fährt nur eine Schicht, der Burger King hat wohl vier Wochen zugemacht." Kein Wunder: Selbst die, die sich durch die Vollsperrung nicht abschrecken lassen, haben es schwer, wirklich ihr Ziel rund um die Autobahnabfahrten in Empfingen zu finden. Naeter: "Normalerweise nehme ich das Wort nicht in den Mund, aber hier passt es: Die Ausschilderung ist beschissen. Egal, von woher man kommt. Es ist nicht schön, dass man überall angefangen hat, zu bauen, und nicht stückweise die Sanierung der Fahrbahndecke macht. Ich habe auch den Zuständigen beim Regierungspräsidium angerufen und gefragt, warum man nicht erst die eine Hälfte macht und dann die andere. Antwort: Die Erfahrung zeigt, dass solche Sanierungen nicht so haltbar sind. Es ist auch schwierig, in der Mitte auf eine Ebene zu kommen."