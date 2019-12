Eishockey Wild Wings brauchen Punkte in Bremerhaven

Es wird in Bremerhaven also auch auf Goalie Dustin Strahlmeier ankommen. Stürmer Marcel Kurth ist nach dem Check des Straubingers Daniel Pietta wieder fit, kann also bei den Fischtown Pinguins auflaufen. Dies wird auch Boaz Bassen - und zwar im vierten Sturm. "Boaz hat zuletzt in Ravensburg auch als Angreifer agiert", ist Paul Thompson gespannt, wie sich der gelernte Verteidiger im Sturm macht. Cedric Schiemenz wird dafür am Freitag das Trikot des Kooperationspartners aus Ravensburg tragen. Kein Platz im Kader ist erneut für Kai Herpich. "Der Konkurrenzkampf ist groß. Zudem fällt Kai eben nicht unter die U23-Regel", verweist der Brite auf den gewollten Vorteil der deutschen Youngster. Keine Rolle mehr spielt Dominik Bohac. Der Vertrag wurde auf Bitte des Verteidigers, der in die DEL2 wechseln will, aufgelöst. Dafür zogen die Schwenninger bei Kyle Sonnenburg die Vertragsoption, haben also den Kontrakt mit dem Verteidiger bis zum Ende der Saison verlängert.

Unterdessen haben die Fischtown Pinguins auf den Ausfall von Torwart Thomas Pöpperle reagiert. Mit dem 27-jährigen Letten Kristers Gudlevskis wurde ein Ersatz präsentiert, der schon gegen Schwenningen spielberechtigt sein soll. Der lettische Nationaltorhüter spielte zuletzt für Riga (KHL). Der Tabellenneunte aus Bremerhaven beendete am Sonntag mit dem 4:2 gegen Nürnberg eine Durststrecke. Zuvor hatten die Schützlinge von Thomas Popiesch im November sechs von sieben Spielen verloren. "Das war eine starke Leistung", lobte der Coach nach dem Nürnberg-Spiel sein Team. Neben Goalie Pöpperle fällt auch Verteidiger Will Weber aus.