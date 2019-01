Eishockey Wild Wings: Beginnt im neuen Jahr die Aufholjagd?

Unnötige Strafzeiten

"Dann haben wir zu Beginn des zweiten Drittels gut gespielt, Druck gemacht", ärgerte sich der Coach, dass in der besten Phase nicht der Ausgleich gelang. Noch weniger verstand Thompson, dass sich seine Spieler anschließend unnötige Strafzeiten leisteten. "Wir hatten ein Problem mit der Disziplin. Augsburg hat die Überzahlmöglichkeiten ausgenutzt", sah der Bändiger der Wild Wings, wie das derzeit beste Powerplay-Team der Liga diese Geschenke dankbar annahm. Am Ende konnten sich die Schwenninger beim oft alleingelassenen Wölfl bedanken, dass es nicht eine zweistellige Pleite setzte. "Das war einfach peinlich, darf uns nicht passieren", fand Verteidiger Mirko Sacher danach deutliche Worte.

Coach erwartet Reaktion

Schon an Neujahr waren die Wild Wings wieder auf dem Eis, um sich auf das schwere Heimspiel am Mittwoch gegen den Tabellendritten aus Düsseldorf vorzubereiten. Wiedergutmachung muss das Ziel der Schwenninger sein. "Ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft", betont Paul Thompson, der auch personelle Veränderungen vornehmen wird. Kai Herpich kehrt in den Kader zurück, Dustin Strahlmeier steht zwischen den Pfosten. Zudem wird Dominik Bittner gegen die DEG fehlen. Der Verteidiger hatte sich in Augsburg im Schlussabschnitt am Knie verletzt. "Eine genaue Diagnose habe ich noch nicht", könnte Bittner – so Thompson am Dienstag – aber länger ausfallen.

Ausgeruhte Düsseldorfer

Und die Düsseldorfer? Die Schützlinge von Coach Harald Kreis kommen ausgeruht nach Schwenningen, hatten sie doch am Sonntag spielfrei. Aufpassen müssen die Wild Wings auch auf Philip Gogulla, Alexander Barta und Jaedon Descheneau, die jeweils schon 30 Scorerpunkte und mehr auf dem Konto haben.