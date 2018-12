Eishockey Wild Wings: Klatsche zum Jahresabschluss

Ein Mutmacher: Anthony Rech und Istvan Bartalis hatten im Mittelabschnitt die ersten Chancen. Schwenningen fand jetzt über mehr gewonnene Zweikämpfe besser ins Spiel. Doch dann schockten die Panther-Topscorer Matt White (15. Saisontor) und Matt Fraser (13) innerhalb von 42 Sekunden die Wild Wings mit einem Doppelpack (32./33.). Thompson reagierte, zog die Auszeit. Mit Wirkung: Rech (36.) nutzte gegen das zweitbeste Unterzahlteam der DEL ein Powerplay zum ersten Schwenninger Treffer. Aber auch Augsburg kann eben Überzahl, wie nach dem 3:0 auch das 4:1 durch Braden Lamb (39.) bewies.

Was folgte, war ein defensiver Offenbarungseid: Jaroslav Hafenrichter bedankte sich mit einem Doppelpack (43./45.) für den vielen Platz, den ihm die Wild Wings gelassen hatten. Immerhin hatte zwischen den beiden Panther-Toren Dominik Bohac den Faustkampf gegen den Ex-Schwenninger Daniel Schmölz offen gehalten. Am Ende konnten sich die Wild Wings bei Wölfl bedanken, dass danach "nur" noch Adam Payerl (50./54.) für die Augsburger traf. Zum gebrauchten Tag passte es, dass Verteidiger Dominik Bittner noch mit einer Knieverletzung vom Eis humpelte. Drei Saisonspiele gegen die Panther: 4:17 Tore und keinen Punkt – so etwas nennt man Angstgegner.

Ein Teil der Mannschaft wird nun das neue Jahr gemeinsam begrüßen. "Und am 1. Januar ist Training", verweist Kapitän Simon Danner darauf, dass am Mittwoch (19.30 Uhr) das nächste Spiel ansteht. Dann kommt Düsseldorf nach Schwenningen. Zeit für Wiedergutmachung!

Tore: 1:0 Gill (19:06), 2:0 White (31:31/4:4), 3:0 Frazer (32:13/5:4), 3:1 Rech (35:43/4:5), 4:1 Lamb (38:46/5:4), 5:1 Hafenrichter (42:56), 6:1 Hafenrichter (44:23), 7:1 Payerl (49:19), 8:1 Payerl (53:39/5:4).

Strafen: Augsburg 12 + 10 (Schmölz) – Wild Wings 16 + 10 (Bohac).

Schiedsrichter: Gordon Schukies (Herne), Aleksi Rantala (Finnland).

Zuschauer: 6139 (ausverkauft).