Weitere Granate in St. Georgener Badesee gefunden

Einsatz am Klosterweiher

8 Die gefundene Granate hatte sich im Greifarm des Amphibienfahrzeugs verkantet. Foto: Svendsen

Drei Weltkriegsgranaten wurden 2023 im St. Georgener Klosterweiher gefunden. Nun sollten Spezialtaucher herausfinden, ob weitere Munition im See liegt. Die klare Antwort: ja. Noch bevor der erste Taucher im Wasser war, wurde eine Granate geborgen.









Eine Überraschung wartete am Mittwochmorgen auf die Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdiensts (KMBD). Sie waren am Klosterweiher angerückt, um den Badesee nach dem Granatenfund im vergangenen August bereits zum zweiten Mal nach weiterer Munition zu durchkämmen. Doch eine Granate wartete bereits an Land auf den KMBD: Sie hatte sich, wohl bei Absaugarbeiten im Verlauf des Dienstags, im Greifarm des Amphibienfahrzeugs, mit dem der Schlamm vom Grund des Klosterweihers abgesaugt wird, verkantet.