Der Burladinger Sänger Elvin Kovaci tritt regelmäßig auf und arbeitet an seinem Image als „cooler Superstar".

„Das kann doch nicht das Ende sein, sie werden etwas aus dem Hut zaubern“, prophezeite der einstige Burladinger RTL-Castingshow-Teilnehmer Elvin Kovaci über das von Dieter Bohlen angekündigte Ende der Show DSDS. Kovaci behält Recht.









Die Suche nach dem Superstar in der TV-Show DSDS wird weitergehen. Statt die „Mutter aller Castingshows“, wie viele das zwanzig Jahre lang so erfolgreiche Konzept auch nannten, im Jubiläumsjahr einzustellen, kündigte Dieter Bohlen an: Die Talent-Show geht weiter – auch mit ihm.

„Dieter Bohlen hat polarisiert“, sagte der Burladinger Sänger Elvin Kovaci in einem Gespräch mit unserer Redaktion vor rund einem halben Jahr über den für seine knackigen und bisweilen gnadenlosen Kommentare berühmten Sänger und Erfolgskomponisten Bohlen.

Das Jury-Zugpferd Bohlen macht nun doch weiter

Dieser hatte seine Karriere einst mit Thomas Anders als Pop-Duo „Modern Talking“ gestartet. Bohlen sang weiter, wurde Komponist, Produzent, machte Beziehungsschlagzeilen und wurde schließlich Juror bei der RTL-Talentshow „Deutschland sucht den Superstar“. Die lief fast zwei Jahrzehnte Jahre lang, bis der Sender vor zwei Jahren offiziell das Aus des Formats im Jubiläumsjahr verkündete.

Auch, weil Jury-Zugpferd Dieter Bohlen sich nicht mehr vor den Karren des Senders spannen lassen wollte. Jetzt will er wieder, und hat Gesangstalente noch vor dem Finale der jüngsten Staffel, die am Samstag endete, dazu aufgefordert, sich bei RTL für das Casting im Jahr 2024 zu bewerben.

Am Samstag stand – beim Finale der Jubiläumsstaffel – der 29-jährige Frankfurter Sänger Sem Eisinger als neuer „Superstar“ fest. Dieser setzte sich gegen ein starkes Feld von Konkurrenten durch, überzeugte alles Juroren und das Publikum.

Elvin Kovaci wurde vom Schwarzwälder Bote schon entdeckt, als er noch Sänger in der Schulband des Schulverbunds war. Er war 16, als er sich für DSDS im Jahr 2020 meldete. Elvin kam in der 17. Staffel ziemlich weit, sogar in den Auslands-Recall nach Südafrika. Er überzeugte beim ersten Auftritt nicht nur Chefjuror Dieter Bohlen. Ihm und allen anderen Juroren gefiel das Timbre in der Stimme des jungen Burladingers, das Klavierspiel, die Phrasierungen und die Ruhe, die er ausstrahlte, als er „Creep“ von der Gruppe Radiohead zum Besten gab. Dieter Bohlen bescheinigte dem jungen Sänger „großes Talent“ und dass er für sein Alter schon „sehr weit sei“.

Zwischen Erfolg und Ausbildung

Die Zahl der Follower in den sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok schoss für Kovaci in die Höhe. Trotzdem: Elvin beendete erst einmal seine Ausbildung und trat nur gelegentlich auf der Bühne auf.

Inzwischen wird der mittlerweile 20-Jährige regelmäßig für Events in der Region gebucht und arbeitet weiter an seinem Image als „cooler Superstar“. Wer seine Karriere verfolgen will, kann dies unter anderem bei Instagram unter dem Account @elvinkovaciofficial tun.