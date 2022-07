7 "DSDS" geht im Jahr 2023 in seine 20. und damit letzte Staffel. Foto: Henning Kaiser/dpa

Der TV-Sender RTL kündigte an, dass die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im kommenden Jahr nach der 20. Staffel eingestellt wird. Die besondere Überraschung: für die letzte Staffel holt der Sender Dieter Bohlen als Jury-Chef zurück.

In den vergangenen Jahren nahmen einige Kandidaten aus unserer Region teil, manche mit mehr Erfolg, andere mit prominenter Unterstützung. Eines hatten alle gemeinsam: die Leidenschaft für die Musik.

Felix Gaisberger (2008)

Als 17-Jähriger trat Felix Gaisberger aus Jettingen 2008 bei der Castingshow an. Er erreichte die Top 15, schaffte es am Ende jedoch nicht in die Liveshows.

Naomi Marte (2010)

Naomi Marte aus Oberndorf am Neckar war 2010 bei der siebten "DSDS"-Staffel dabei. Auch sie schaffte es in die Top 15, wo sie in der ersten Live-Show "Jetzt oder Nie!" einen Song von Nena performte. Sie erhielt jedoch nicht genug Zuschauer-Anrufe, um in die Top 10 zu kommen. Immerhin schaffte sie es nach dem Show-Aus, als regionaler Act ihre Fans zu begeistern.

Simone Mangiapane (2013)

Simone Mangiapane aus Rottenburg, damals Lagerist, kam im Jahr 2013 zu "Deutschland sucht den Superstar". Ihm gelang der Einzug in die Top 10, wo er in der vierten Motto-Show ausschied - für viele überraschend. Der inzwischen 27-Jährige ist heute unter anderem als Sänger auf Hochzeiten unterwegs.

Jonas Weisser (2019)

Der Villingendorfer Jonas Weisser hat 2019 mit seiner Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" viele Zuschauer begeistert. Er schaffte es bis in die Live-Shows und wurde von den Fans aus der Region kräftig unterstützt. In der zweiten Motto-Show war jedoch Schluss für den damals 18-Jährigen. Der Musik bleibe er jedoch weiter treu, hat er unserer Redaktion im Jahr 2021 verraten.

Elvin Kovaci (2020)

Elvin Kovaci aus Burladingen trat im Jahr 2020 bei der 17. "DSDS"-Staffel an. Mehrfach von Dieter Bohlen für seine Textpatzer kritisiert, schaffte es der damals 17-Jährige nicht über den Recall hinaus.

Hannah Schedler und Jan Friese (2022)

Bis in den Recall schaffte es in der 19. "DSDS"-Staffel 2022 das einzige Duo aus der Region: Hannah Schedler aus Donaueschingen und Jan Friese aus Hüfingen. Vor dem Auslangs-Recall und der Top 25 jedoch war Schluss für die beiden.

Sanja Hack (2022)

Auch Sanja Hack aus Bad Wildbad schaffte es 2022 nicht in den Auslands-Recall. Die 20-Jährige - übrigens Schwester von Profifußballer Robin Hack - wollte im Anschluss erst mal ihre Ausbildung zur Erzieherin beenden - und dann "einfach mal alles auf mich zukommen" lassen.