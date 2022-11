9 Blumen, Kerzen und ein Stofftier erinnerten nach dem Familiendrama von Villingendorf 2017 an die Bluttat. Foto: Otto

Diese grausame Tat wird in der Region wohl nie in Vergessenheit geraten: Drazen D. erschießt im September 2017 seinen kleinen Sohn, den neuen Freund seiner Ex-Partnerin und dessen Cousine. Das Motiv: Rache. Fünf Jahre nach der Tat gibt es nun überraschende Neuigkeiten zum verurteilten Täter.















Rottweil/Villingendorf - Sechs Schüsse hallen am 14. September 2017 im beschaulichen Villingendorf durch die Nacht. Viele in der Gemeinde glauben zunächst an ein Feuerwerk, ein Fest. Dass es tödliche Schüsse sind, die drei Menschenleben auslöschen - darunter das eines kleinen Jungen, der an diesem Tag fröhlich in der Turnhalle seine Einschulung gefeiert hatte - unfassbar. Nach und nach kommt die Grausamkeit der Tat ans Licht. Und die Jagd auf den Mörder beginnt.