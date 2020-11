Drei neue Fälle Wie Corona-sicher sind die Schulen in Horb a. N.?

Fakt ist, so meldet das Rathaus: "Die Schulleitung hat mitgeteilt, dass insgesamt drei Schüler am MGG positiv auf Corona getestet wurden. Mit dem Gesundheitsamt wurde besprochen, dass die Klassen 8a, b, c sowie 10a, b bis auf Weiteres auf Anweisung der Schulleitung zu Hause im Fernunterricht bleiben. Das Gleiche gilt für 15 Lehrer."

Rektor Neumann ergänzt: "Um den Unterricht für die Schüler aufrecht zu erhalten, richten wir gerade einen Videoraum ein, der nächste Woche in Betrieb gehen soll. Damit die Schüler, die zu uns aufs MGG kommen, von den Kollegen daheim ihren Unterricht bekommen können. Und Donnerstag in der dritten Stunde ist immer Fernunterricht im Videoformat von den Kollegen hier für alle Schüler daheim!" Der Unterricht am MGG – soweit es unter diesen Umständen geht – also weiter.

Sind unsere Schulen Corona-sicher?

Götz Peter, geschäftsführender Schulleiter von Horb: "Für ein erhöhtes Ansteckungsrisiko in der Schule gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Aufgrund des Hygienekonzepts und der Maskenpflicht halte ich Schulen grundsätzlich nicht für Infektionsherde. Trotzdem bin ich aufgrund des leider immer noch rasanten Fortschreitens des Infektionsgeschehens der Meinung, dass die politisch Verantwortlichen dringend über ›Unterricht im Schichtbetrieb‹ nachdenken sollten. Wir haben damit nach dem Lockdown im Frühjahr gute Erfahrungen gemacht."

Wie ist die Lage an den anderen Horber Schulen?

Auch an der Berufsschule Horb hat es schon eine positiv getestete Schülerin gegeben. Rektor Jochen Lindner: "Bei uns ist die Lage dennoch den Umständen entsprechend entspannt. Wir machen das so, dass wir per Klingelzeichen alle 20 Minuten durchlüften. Und das hat bisher gut funktioniert! Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass es Infektionen in unserem Gebäude gab."

Ein Indiz, wie gut das Lüften schützt, sieht Lindner in einem Lehrerkollegen: "Dieser Lehrer hat ein ärztliches Attest, dass er im Unterricht keine Maske tragen muss. Weil die Lehrkraft sonst Atemnot bekommt. Dieser Kollege hält dabei immer genügend Abstand zu den Schülern. Das funktioniert sehr gut." Lindner betont, dass sich diese Lehrkraft sehr kooperativ verhält und in den Gängen und dort, wo es eng werden kann, die Maske aufsetzt.

Dürfen Lehrer weiter unterrichten, obwohl sie Kontakt zu Corona positiv getesteten Personen hatten?

Lindner: "Das hängt vom jeweils zuständigen Gesundheitsamt des Kreises ab, in dem die Lehrkraft ihren Wohnsitz hat. Das bestimmt nach den individuellen Konstellation, ob die Lehrkraft in Quarantäne muss oder nicht.

Götz Peter, geschäftsführender Schulleiter von Horb: "Das hängt von der jeweiligen Fallkonstellation ab. Wenn es eine nicht näher zu bestimmende Begegnung mit niedrigem Risiko gab - beispielsweise gemeldet durch die Corona Warn-App - darf selbstverständlich weiterhin unterrichtet werden. Bei engen ›face-to-face‹ Kontakten von rund 15 Minuten mit einer positiv getesteten Person wird allerdings eine Quarantäne für 14 Tage angeordnet. Nach Ermittlung der Kontaktpersonen im privaten und schulischen Umfeld beurteilt das Gesundheitsamt jeden Fall individuell und trifft entsprechende Maßnahmen."

Wie sicher sind die Lehrer im Klassenraum?

Jochen Lindner, Rektor der Berufsschule Horb: "Weil wir so gut und durchgängig lüften, haben wir bisher keinen Quarantänefall unter den Lehrern, die auf die Schule zurückzuführen sind. Deshalb sehen unsere Lehrkräfte die Unterrichtssituation locker und entspannt. Die gehen lieber in die Schule um zu arbeiten. Dazu kommt: Alle Lehrkräfte haben den Anspruch auf zwei Corona-Tests, um bei Verdacht schnell ein Ergebnis zu haben."

Rektor Götz Peter: "Das Kultusministerium hat informiert, n, wonach die freiwillige Testmöglichkeit für Personal an Schulen und Kitas nun doch bis zum 10. Januar verlängert wird. Eine Testung ist zweimal möglich, entsprechende Symptome müssen nicht vorliegen. Die Kosten werden vom Land üb

Lassen sich immer mehr Schüler von der Maskenpflicht befreien?

Rektor Jochen Lindner: "Nein. Im Gegenteil. Die Schüler tragen immer mehr Masken. Eine Anstieg der Befreiung von der Maskenpflicht per Attest haben wir so nicht wahrgenommen."

Schulleiter Peter: "Das lässt sich zumindest für das Horber Schulzentrum auf dem Hohenberg mit Gemeinschafts- und Realschule und immerhin rund 1000 Schülerinnen und Schülern nicht bestätigen. Wir haben hier nur eine sehr geringe Anzahl von insgesamt 13 Schülern, die aus gesundheitlichen Gründen durch eine ärztliche Bescheinigung ganz oder teilweise von der Maskenpflicht befreit sind."

MGG-Rektor Neumann: "Wir haben ein paar wenige Fälle von Schülern. Die hatten schon länger ein Attest, haben die Masken aber auf den Verkehrswegen getragen. Durch die eingeführte Maskenpflicht im Klassenraum haben diese Schüler – drei oder vier – die Option gezogen. Die haben wir am Fenster platziert mit genügend Abstand zu den anderen Klassenkameraden."

Und wie ist die Masken-Disziplin?

Rektor Peter: "Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an den weiterführenden Schulen wurde aufgrund der Ausrufung der Pandemiestufe 3 seitens der Landesregierung auch auf den Unterricht ausgeweitet. Diese Regelung wird wirklich sehr diszipliniert umgesetzt – auch auf den Fluren und an der Bushaltestelle. An dieser Stelle darf ich unseren Schülern ein Kompliment aussprechen. Mir ist bewusst, dass das Tragen der Maske über einen längeren Zeitraum hinweg nicht nur lästig, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ›belastend‹ sein kann."

Immerhin: Auf dem Pausenhof darf die Maske abgenommen werden. Rektor Peter: "Das Ministerium hat mittlerweile zumindest die Pausenzeiten außerhalb des Gebäudes von der Maskenpflicht ausgenommen. Hier muss allerdings ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, was dem einen oder anderen nicht unbedingt leicht fällt."