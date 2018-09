Dotternhausen Neue Wetter-App zeigt Warnung "ungesunde Luft" an

Die Warnungen fußen offenbar auf dem Luftqualitätsindex. Laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) ist dies ein Indikator für die Luftqualität. Die Luftqualität gebe im Gegensatz zum Index eine Beschreibung der Luft am Standort an und werde in verschiedenen Stufen wie beispielsweise gut, moderat oder gesundheitsschädlich für empfindliche Gruppen angegeben.