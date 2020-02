Dornstetten Narrengericht: Das erwartet die Besucher

Doch was wird dem ehemaligen Kultusminister eigentlich vorgeworfen? Zum einen müsse man mit Stoch ein ernstes Wörtchen zum Thema Kindergartengebühren sprechen. Zum anderen laste man dem Politiker die 30er-Zonen an, die dank seiner Partei überall aus dem Boden sprießen , gibt Zeremonienmeister Bernd Haisch einen kleinen Vorgeschmack auf das Spektakel. Der Rest, so Haisch, bleibe aber streng geheim. "Da müssen sie schon zum Narrengericht kommen."

