Donaueschingen Revision: Mildere Strafen für Autoschieber

Bande war bestens organisiert

Das deutsch-polnische Quintett war in einen Autoschieberring eingebunden, dessen Mitglieder bislang unbekannt sind. Das Vorgehen war äußerst gut durchdacht und bestens organisiert: Durch meist in Spanien angeheuerte Diebe wurden dort aus so genannten "Spenderfahrzeugen" entweder die Original-Fahrzeugpapiere gestohlen oder die Fahrzeugspezifika ausgespäht, mit denen dann ebenfalls täuschend echt aussehende Fahrzeugpapiere hergestellt wurden. Danach ließ man zu diesen Papieren passende, typgleiche Fahrzeuge stehlen, deren am Chassis angebrachte Markierungen entfernt oder abgeändert wurden.

Auch die Fahrzeugelektronik wurde entsprechend manipuliert und neue Schlüssel wurden angefertigt. Zum Teil wurden diese Arbeiten bereits in Spanien vorgenommen, die meisten Arbeiten an den Fahrzeugen wurden aber in Polen und im Raum Donaueschingen vorgenommen. Die Fahrzeugpapiere sowie die elektronischen Bauteile wie Schlüssel und Steuergeräte wurden in einer Fälscherwerkstatt in Polen hergestellt. Man spezialisierte sich dabei auf japanische Hersteller, weil japanische Werkstätten nicht mit europäischen vernetzt sind und Manipulationen dadurch nicht so leicht auffallen.