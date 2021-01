Donaueschingen Hühner müssen im Stall bleiben

In Ballungsräumen breitet sich die Krankheit schnell aus

Wolf sieht bei der Geflügelpest besonders die nahen See- und Wassergebiete als Problem: "Es hat hier wahnsinnig viele Wasservögel. Was dann entsteht ist ähnlich wie bei der Ausbreitung des Coronavirus: Regelrechte Ballungsräume, in denen sich die Krankheit ausbreitet. Die Natur ist da gnadenlos und es gibt keinen Schutz."

Die Krankheit könne indes dramatische Auswirkungen haben: "Nach meinem Kenntnisstand sterben betroffene Tiere wie die Fliegen. Das Immunsystem hat keine Chance", erklärt Wolf. Wird in einer Geflügelhaltung ein erkranktes Tier festgestellt, müssen auch die restlichen gekeult werden. So die Bezeichnung für das vorsorgliche Töten, um die Ausbreitung einer Seuche zu verhindern. Besonders problematisch: Diese Art der Krankheit darf nicht geimpft werden: "Man kann sonst nicht mehr erkennen, ob die Antikörper von der Impfung oder durch die Krankheit produziert wurden."

Mit dem Stall habe man in Pfohren die notwendige Sicherheit und eine ordentliche Haltung. "Man schläft trotzdem nicht so gut", sagt Wolf, der mit der Geflügelhaltung seinen Lebensunterhalt verdient. Man sei hier auf der Baar nahe an der Natur – und die sei kompromisslos.

Glück im Unglück hat Mathias Friedrich aus Bruggen. Normalerweise hält der Landwirt in seinem Hühnerstall vor der Ortschaft rund 9000 Tiere. Derzeit steht das Gebäude allerdings leer. "Von daher sind wir im Moment nicht davon betroffen", erklärt er. Die Tiere hätten in jedem Fall auch hier genug Auslauf gehabt. Die Anlage verfügt über große, vom Außenbereich abgetrennte Wintergarten-Segmente, in denen sich die Hühner an der frische Luft bewegen können. "Es wird sich zeigen, ob es uns beeinträchtigt", sagt Friedrich. Schon beim Bau der Anlage sei es ein Gedanke gewesen, solchen Szenarien vorzubeugen: "Mit solchen Seuchen wird man in Zukunft sicher noch öfter zu tun haben."

Ebenfalls in Bruggen hat Doris Moßbrugger ihre Hühner, die Eier für den Lebensmittel-Automaten liefern: "Wir hatten schon mal die Situation, dass die Tiere wegen der Geflügelpest eingesperrt werden mussten. Als die Zeit vorbei war, haben sie sich wie verrückt gefreut", erklärt Moßbrugger. Hier sind etwa 200 Hühner in einem Hühnermobil untergebracht, in dem eigentlich 250 Tiere Platz hätten. "Wir haben einen großen Scharrraum für sie. Außerdem beschäftigen wir sie mit Weizen, Picksteinen, dass sie eben beschäftigt sind."

Die Veterinärämter bitten, verendete oder erkrankte Wildvögel nicht anzufassen und nicht mitzunehmen, sondern sich direkt an das Veterinäramt, Landratsamt Tuttlingen, Telefon 07461/9 26 54 03 oder das Veterinäramt, Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis, Telefon 07721/9 13 50 50 beziehungsweise am Wochenende an die Leitstelle Tuttlingen, Telefon 07461/7 56 56 oder die Leitstelle Schwarzwald-Baar-Kreis, Telefon 07721/99 15 80 zu wenden. Zu melden sind verendete, verunfallte oder erkrankte Wasservögel jeder Art, außerdem Greifvögel, Eulen und Rabenvögel.