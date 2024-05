Fassanstich im Festzelt der Südwest-Messe: Oberbürgermeister Jürgen Roth braucht nur wenige Schläge. Am Samstag um zehn Uhr ist in Villingen-Schwenningen die offizielle Eröffnung mit Festredner Thorsten Frei. 500 Aussteller zeigen gesuchte Produkte und neue Trends.

Anfassen, probieren, vergleichen – die Südwest-Messe wird am Samstag im Festzelt offiziell eröffnet. Mit ein paar Schlägen gelang Oberbürgermeister Jürgen Roth am Freitag der Fassanstich im Festzelt, für das erstmals Festwirt Luca Locher verantwortlich zeichnet.

Jan Goschmann, Geschäftsführer der Südwest-Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA) zeigte sich froh, dass die Festzelttradition auf der zweitgrößten Messe der Region auf dem Schwenninger Messegelände weitergeht.

Lesen Sie auch

Die Stärken der Verbrauchermesse zeigten sich am Freitag beim Rundgang für die Presse. Von Bauen, Sanieren und Einrichten über Gesundheit, Mode und Essen aus der Region: Hier kann man Produkte direkt ausprobieren, vergleichen und erwerben oder bestellen.

Der Minidumper

Einer der langjährigen Aussteller auf der Südwest-Messe ist die Firma Niklaus Baugeräte. Eine der acht Niederlassungen im süddeutschen Raum befindet sich im Oberzentrum. Als Neuheit präsentiert man laut Jens Winkler einen sogenannten Minidumper. „Das funktioniert wie eine motorisierte Schubkarre und wird im Gartenbau eingesetzt.“ Mit einer Ausschütthöhe von 1,60 Meter hebe sich das Produkt von denen anderer Mitbewerber ab. Man muss das Gerät nicht kaufen, es wird auch vermietet.

Der Stand der Stadt Villingen-Schwenningen befindet sich in Halle Z. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr ist der Sport, denn es gibt nicht nur viele Sportvereine in der Doppelstadt sondern auch hochkarätige Sportereignisse in diesem Jahr. OB Roth wies auf das Radsportevent Deutschlandtour hin. In diesem Jahr ist VS Etappenort.

VS ist Etappenort

Am 24. August begrüßt man hier die weltbesten Profis zum Zieleinlauf der dritten Etappe. Das Ganze ist eingebettet in ein ganztägiges Rahmenprogramm. Tags darauf, am 25. August, findet das 64. Innenstadtkriterium, ein Amateurrennen des RC 1886 Villingen, statt – ebenfalls mit Rahmenprogramm.

In den VS Sportvereinen sind rund 225 000 Mitglieder organisiert. Wer was für seine Fitness tun will: 66 Sportarten stehen zur Auswahl.

Eine besondere Schwenninger Traditionsfirma feiert 2024 das 100-jährige Bestehen: Tipp-Kick der Firma Mieg. Mittels einer mannshohen Figur kann man auf dem Stand der Stadt auf eine Torwand schießen und sein Geschick testen. Dass das gar nicht so leicht ist, diese Erfahrung machte der Oberbürgermeister im Selbstversuch. Drei Schüsse – kein Treffer. Aber er hat ja noch Zeit zum Üben an neun Tagen Südwest-Messe bis inklusive Sonntag, 2. Juni. Nach den Pfingst- und vor den Sommerferien stehen einige Großveranstaltungen auf dem städtischen Veranstaltungskalender. Der 9. Juni ist geprägt von Kommunalwahl, Europawahl und der Abstimmung über den Bürgerentscheid zum Standort für ein Zentralbad. Am 15. Juni gibt es eine Neuauflage der Langen Tafel, für die noch vereinzelte Plätze frei sind.

Bändelverkauf läuft an

Der Bändelverkauf für die Schwenninger Kulturnacht am 6. Juli startet am Samstag, 25. Mai. Ende Juli bis im September gibt es nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ebenfalls in Schwenningen den Stadtstrand auf dem Muslenplatz, der mit einem Streetfood-Fest sein Ende findet. Mehr Infos gibt es auf dem Messestand der Stadt.

Im Zeichen der Energiewende gibt es einige Neuentwicklungen im Bereich Heizen ohne Öl und Gas. Hier stehen Energieversorger wie die Stadtwerke oder Badenova Rede und Antwort oder Hersteller wie die Firma Weishaupt, die unter anderem Wärmepumpen in ihrem Produktportfolio vorweisen. Laut einer EU-Richtlinie dürfen ab dem 2027/28 nur noch natürliche Kältemittel zum Einsatz kommen. Für die Umrüstung bleibe dann nur noch Propan möglich, informierte ein Vertreter der Firma am Stand. Auch Weishaupt hat eine Niederlassung in Villingen-Schwenningen.

Sauna oder Pool?

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Egal. ob er heiß oder eher kühl ausfällt: Ideen, wie die Sauna zu Hause oder der eigene Pool oder Whirlpool aussehen könnte, gibt es auf dem Messegelände. In der neuen Fachschau „Sport. Bewegung. Teamgedanke“ laden Sportvereine und regionale Anbieter zum Probetraining ein – von „Fit trotz Bürojob“ bis zum Boxtraining. Hoch hinaus geht es an der elektronischen Kletterwand. Das integrative Projekt „Fight for your Life“ unterstützt Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen.

Gaumenfreuden

So manches Bastlerherz schlägt höher bei den Produkten der Firma Robotime. Die 3-D-Puzzle aus Holzteilen sind ein echter Hingucker in Halle Z. Schmackhaftes Essen und eine große Auswahl an Getränken gehören, mit den entsprechenden Kostproben, zur Südwest-Messe. Wildfleisch aus dem Schwarzwald, Obst von der Reichenau, Württemberger Wein, Öle aus heimischen Saaten und vieles mehr finden sich hier in den nächsten Tagen. Raffinierte Rezepte führt „The Länd“-Showkoch Eberhard Braun vor.